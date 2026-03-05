Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement heeft Norwich City zo goed als verzekerd van het behoud in de Championship. De volgende stap wordt de terugkeer naar de Premier League. Er is in ieder geval goed nieuws gekomen met oog op dat van nieuwe seizoen.

Toen Philippe Clément het roer overnam bij Norwich City stonden The Canaries er bijzonder slecht voor. Ze stonden namelijk op een degradatieplaats in The Championship, een rampzalige situatie voor een club die gewend is de lift te nemen tussen de Premier League en het tweede niveau.

Regels in The Championship veranderen wat betreft promotiemogelijkheden

In enkele maanden heeft Clément Norwich City helemaal rechtgetrokken. Geliefd bij de supporters introduceerde hij een sprankelende speelstijl en kregen de jonge spelers van de club de kans zich te ontwikkelen, terwijl de resultaten zich opstapelden: 11 overwinningen in 20 wedstrijden.

Norwich City is nu zo goed als zeker van behoud in The Championship: The Canaries tellen 10 punten voorsprong op de gevarenzone. Dromen van meteen promoveren dit seizoen wordt zo goed als onmogelijk, want de promotieplay-offs liggen 12 punten van hen verwijderd.

Norwich City en Philippe Clément in 2027 gepromoveerd?

Dat wordt doel nummer 1 voor Clément en de Yellows volgend seizoen, en in dat opzicht kregen ze best goed nieuws. De EFL maakte namelijk bekend dat in het seizoen 2026-2027 de promotieplay-offs voortaan 6 ploegen zullen omvatten in plaats van vier.



Met andere woorden: achter de kampioen en de runner-up, die automatisch promoveren, zullen de teams die als 3e tot en met 8e eindigen strijden om het laatste promotieticket. Het exacte format is nog niet bekend, maar waarschijnlijk plaatsen de nummers 3 en 4 zich rechtstreeks voor de halve finales, terwijl de andere teams een extra ronde zullen spelen.