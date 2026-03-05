🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

Amir Murillo, die deze winter Olympique Marseille verliet om naar Besiktas te trekken, lijkt zich behoorlijk goed aan te passen bij zijn nieuwe ploeg. De rechtsachter maakte woensdag een prachtig doelpunt.

Besiktas nam het woensdag op tegen Çaykur Rizespor in de Turkse Beker. Tegen de voormalige ploeg van Truienaar Oumar Diouf wonnen de Zwarte Adelaars ruim met 4-1. Een zeer lekker duel dus tussen beide ploegen.

Het was Amir Murillo die de score opende in de 27e minuut. De voormalige speler van Anderlecht schoot krachtig vanaf de rand van het strafschopgebied en verschalkte Erdem Canpolat, die werkelijk aan de grond genageld stond.

🚀 MURILLO'DAN GÜDÜMLÜ FÜZE!



🦅 Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında Murillo'nun harika golüyle 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/QUXshw0Cvk — A Spor (@aspor) March 4, 2026

Dit doelpunt is al het tweede van de Panamees voor Besiktas in vijf wedstrijden. Zijn eerste dateert van 22 februari jongstleden tegen Göztepe (4-0) in de competitie. En zo laat de gewezen speler van RSC Anderlecht zijn topvorm zien.

Ook Oh Hyeon-gyu (ex-KRC Genk) scoort

De voormalige Genk-speler, die deze winter de Limburgers verliet, Oh Hyeon-gyu prikte ook een doelpuntje mee tegen Çaykur Rizespor. De Zuid-Koreaan maakte de 3-0 in de 42e minuut. En zo laat ook hij zien dat hij goed bezig is.





De twee andere doelpuntenmakers van de Turkse club zijn Salih Uçan (38e) en Kartal Yılmaz (81e). Giannis Papanikolaou redde de eer door de 4-1 binnen te schieten (85e). Verder dan dat kwam het team wel niet.