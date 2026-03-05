Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

De Amerikaanse aanval op Iran heeft twijfel gezaaid over de deelname van de Islamitische Republiek aan het WK 2026. Maar de gevolgen kunnen nog veel verstrekkender zijn wat het toernooi betreft.

De Amerikaans-Israëlische aanval op de Islamitische Republiek Iran doet twijfels rijzen over de deelname van Iran aan het WK 2026. Iran is al geplaatst voor het toernooi en werd ingedeeld in groep G, die van België, maar zit nu in een bijzonder delicate situatie.

Ook Donald Trump had al een en ander te zeggen over de zaak. Ondertussen blijkt echter dat het probleem wel eens nog groter zou kunnen zijn of worden. Als Iran er niet bij is, wordt in de eerste plaats naar Irak of de Verenigde Arabische Emiraten gekeken.

Raakt Irak op de Intercontinentale Play-offs?

Irak kan zich nog plaatsen via de Intercontinentale Play-offs later deze maand. En als hun dat zou lukken, dan komt ook de VAE opnieuw in beeld als een mogelijk land dat het WK kan gaan halen. Al kan een en ander nu alsnog in de war worden gestuurd.

In de regio rond Iran is het luchtruim ondertussen stilgelegd en dus wordt het voor Irak stilaan heel erg moeilijk om op de Intercontinentale Play-offs te raken. Die worden later deze maand gespeeld in het Mexicaanse Monterrey.





De Irakese voetbalbond heeft al laten weten in een statement er alles aan te willen doen, maar het zal aan de FIFA zijn om te beslissen wat er in concreto gaat gebeuren met de kwalificaties. Ook de VAE zou het moeilijk hebben om vluchten te kunnen nemen.