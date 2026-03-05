Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Amerikaanse aanval op Iran heeft twijfel gezaaid over de deelname van de Islamitische Republiek aan het WK 2026. Maar de gevolgen kunnen nog veel verstrekkender zijn wat het toernooi betreft.

De Amerikaans-Israëlische aanval op de Islamitische Republiek Iran doet twijfels rijzen over de deelname van Iran aan het WK 2026. Iran is al geplaatst voor het toernooi en werd ingedeeld in groep G, die van België, maar zit nu in een bijzonder delicate situatie.

Ook Donald Trump had al een en ander te zeggen over de zaak. Ondertussen blijkt echter dat het probleem wel eens nog groter zou kunnen zijn of worden. Als Iran er niet bij is, wordt in de eerste plaats naar Irak of de Verenigde Arabische Emiraten gekeken.

Raakt Irak op de Intercontinentale Play-offs?

Irak kan zich nog plaatsen via de Intercontinentale Play-offs later deze maand. En als hun dat zou lukken, dan komt ook de VAE opnieuw in beeld als een mogelijk land dat het WK kan gaan halen. Al kan een en ander nu alsnog in de war worden gestuurd.

In de regio rond Iran is het luchtruim ondertussen stilgelegd en dus wordt het voor Irak stilaan heel erg moeilijk om op de Intercontinentale Play-offs te raken. Die worden later deze maand gespeeld in het Mexicaanse Monterrey.

De Irakese voetbalbond heeft al laten weten in een statement er alles aan te willen doen, maar het zal aan de FIFA zijn om te beslissen wat er in concreto gaat gebeuren met de kwalificaties. Ook de VAE zou het moeilijk hebben om vluchten te kunnen nemen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België
Iran

Meer nieuws

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

15:00
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

14:20
1
KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt Analyse

KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt

14:40
1
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

13:30
KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

13:15
Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

13:00
1
Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
1
"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

11:00
'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
1
Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

11:40
15
Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

11:28
Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

11:20
4
'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'

'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'

10:30
Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

08:20
9
Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

10:01
1
"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

07:50
5
Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

09:30
Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

09:00
3
Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

08:41
7
Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

08:00
1
Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

07:20
1
Alleen Lionel Messi deed ooit beter: voormalige Anderlecht-speler maakt enorm veel indruk

Alleen Lionel Messi deed ooit beter: voormalige Anderlecht-speler maakt enorm veel indruk

07:00
1
Manchester City krijgt ferme klap in titelstrijd, Arsenal doet gouden zaak

Manchester City krijgt ferme klap in titelstrijd, Arsenal doet gouden zaak

06:30
2
Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal Interview

Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal

20:40
Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

22:30
'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

22:30
Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

22:00
1
Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

19:20
Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

21:40
2
Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

04/03
5
Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

21:20
4
Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

FELIX25 FELIX25 over Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema Michy DC Michy DC over Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe? FELIX25 FELIX25 over Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht FELIX25 FELIX25 over KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt Standard 2.0 Standard 2.0 over Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" Swakken Swakken over Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Union SG - KRC Genk: - Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved