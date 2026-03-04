Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden
Foto: © photonews

Harry Maguire zit nog steeds verwikkeld in een juridische strijd rond het incident op Mykonos in 2020. De verdediger van Manchester United kreeg nu een nieuwe uitspraak van de Griekse rechtbank, maar de zaak lijkt nog lang niet voorbij.

Harry Maguire zit nog steeds in een juridische strijd verwikkeld. De verdediger van Manchester United heeft nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden gekregen voor een incident dat zich in 2020 afspeelde op het Griekse eiland Mykonos

15 maanden voorwaardelijk voor Maguire 

Ter herinnering: eerder vertelde Maguire bij de BBC 'dat politieagenten in burger, die zich niet identificeerden, de minibus van zijn groep in Mykonos deden stoppen. Ze trokken hem uit het busje, sloegen hem op zijn benen en vertelden hem dat zijn carrière voorbij was'.

Nadien probeerde hij weg te rennen, met één handboei om, omdat hij niet wist wie de mannen waren. Eerst kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden en 10 dagen voor herhaald lichamelijk geweld, poging tot omkoping, geweld tegen ambtenaren en belediging.

Maguire wil naar het Griekse Hooggerechtshof

Jaren later werd die straf dus herleid naar 15 maanden voorwaardelijk omdat de Griekse rechtbank dit keer oordeelt dat hij zich schuldig bevond aan lichte mishandeling, verzet tegen arrestatie en poging tot omkoping.


Volgens de BBC zal Maguire naar het Griekse Hooggerechtshof stappen. Hij ontkent ook alle feiten. De ploegmaat van Senne Lammens wil zijn naam juridisch zuiveren.

