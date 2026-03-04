'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min'

Club Brugge moet het in de competitie zien te klaren als ze nog naar de Champions League willen volgend seizoen. Meer dan waarschijnlijk gaan er deze zomer heel wat spelers Club Brugge verlaten voor een avontuur in het buitenland.

Atlético Madrid schakelde Club Brugge uit in de tussenronde van de Champions League. Nu willen ze blauw-zwart nog een paar extra opdoffers gaan bezorgen, want ze tonen steeds meer interesse in spelers van Club Brugge.

Atlético Madrid wil haast de hele ploeg van Club Brugge

De interesse in Christos Tzolis is niet nieuw, net zoals die in Joel Ordonez - al zal Atlético in dat dossier wel heel veel concurrenten de pas moeten afsnijden om het te kunnen gaan halen voor zijn handtekening.

Vorige week kwam plots naar buiten dat er ook in Carlos Forbs interesse is. Hij zou tot 25 miljoen euro moeten opleveren en de Madrilenen zouden bereid zijn een dergelijk bedrag op tafel te gaan leggen komende zomer.

Aleksandar Stankovic lijkt andere plannen te hebben

Radio Marca geeft nu aan dat ook Aleksandar Stankovic in de bovenste schuif ligt van het bestuur van Atlético Madrid. Ook hem zouden ze dan ook maar wat graag komende zomer naar de Spaanse hoofdstad lokken.



Makkelijk wordt ook dit dossier echter niet, want Internazionale heeft een terugkoopoptie op Stankovic en op die manier ook alles in handen. De kans dat de middenvelder maar één jaartje op Jan Breydel zal hebben gespeeld stijgt wel met de minuut.