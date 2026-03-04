Trekt Wouter Vrancken van STVV naar Anderlecht?

Waar ligt de toekomst van Wouter Vrancken? Dat is toch wel een vraag die op vele lippen begint te branden stilaan. Het seizoen is namelijk bijna voorbij en er is nog geen zekerheid over de toekomst. Wenkt een stap naar een topclub?

STVV gaat al zeker in de top-3 de reguliere competitie afsluiten. Week in, week uit blijven ze onder Wouter Vrancken mooie dingen laten zien. De coach van De Kanaries heeft echter nog geen nieuw contract mogen tekenen op Stayen.

Wouter Vrancken wordt gelinkt aan Anderlecht

“Ik denk dat beide partijen wel willen verlengen, maar ik denk dat de kans heel groot is dat er misschien wel een buitenlandse club zou kunnen komen aankloppen”, was Arnar Vidarsson in Een-Tweetje eerder al zeer duidelijk over de zaak.

En er zijn nog mensen die zich graag uitlaten over de zaak. Zo wordt Vrancken ook af en toe wel gekoppeld aan RSC Anderlecht. Dat weet ook Franky Van der Elst, al kaderde die het verhaal meteen met het nodige voorbehoud in FoxPop.

Moet Wouter Vrancken eens uit zijn gekende wereldje stappen?

“Hij werkt graag waar hij het al kent. Daar moet hij eens uit stappen. Ik weet wel, we gaan het nog over Anderlecht hebben... Het is een themaatje hé, Anderlecht-Vrancken. Ik moet zeggen: ik had daar nog nooit op die manier aan gedacht.”



“Anderlecht is misschien wel de moeilijkste ploeg van België om te leiden. Nergens zijn de bemoeienissen groter. Da’s wat anders dan bij KV Mechelen of STVV. Ik weet niet of het karakter van Vrancken gemaakt is om aan de absolute top te werken. Die vraag stel ik me, zonder het antwoord erop te kennen.”