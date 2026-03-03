'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens'

Senne Lammens is op enkele maanden tijd uitgegroeid tot sterkhouder bij Manchester United. En het zorgt ervoor dat de bestuurskamer van de Engelse grootmacht een héél belangrijke beslissing heeft genomen.

Senne Lammens kwam aan op Old Trafford, bekeek het doelvlak en… overwon bij The Red Devils. Overdrijven we? Misschien wel. Maar het is werkelijk héél straf wat onze landgenoot aan het doen is.

Het zegt genoeg als clubiconen én voormalige topdoelmannen als Peter Schmeichel en Edwin van der Sar luidop de loftrompet spelen. Ook de bestuurders van Manchester United beseffen dat ze met Lammens goud in handen hebben.

André Onana... moet niét terugkeren

Vorige week lieten we nog weten dat André Onana erop gebrand is om onze landgenoot het vuur aan de schenen te leggen. De doelman wordt momenteel verhuurd aan Trabzonspor, maar wil volgend seizoen opnieuw een rol spelen op Old Trafford.

Al zal het zo ver niét komen. De Engelse media weten dat Manchester United van plan is om Onana te verkopen. Dat geldt overigens ook voor Altay Bayindir. De Turkse doelman begon het seizoen als nummer één van The Red Devils, maar kon evenmin overtuigen.

Nummer één



Het vertrek van beide doelman is een héél duidelijk boodschap voor Lammens. Manchester United ziet in onze landgenoot dé vaste nummer één voor de komende jaren. En het moet gezegd: hij verdient die waardering dubbel en dik.