Onrust in Saudi-Arabië: 'Cristiano Ronaldo neemt plots grote beslissing'

Cristiano Ronaldo woont en speelt in Saudi-Arabië, maar de spanningen in de regio lopen hoog op. Na droneaanvallen in Riyad kiezen steeds meer buitenlanders het hazenpad. Ook de privéjet van de Portugees dook plots op richting Spanje.

Cristiano Ronaldo speelt nog steeds bij Al Nassr in Saudi-Arabië. Daar is het momenteel bijzonder onrustig vanwege de aanvallen van Israël en de VS op Iran.

Als antwoord viel Iran op zijn beurt onder meer enkele Amerikaanse doelwitten in de golfstaten aan. In Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, werd de Amerikaanse ambassade geraakt door twee drones.

Privéjet van Ronaldo richting Madrid

Ondertussen zijn er heel wat buitenlanders die de golfstaten verlaten, omwille van de geopolitieke situatie. Het lijkt er nu op dat Cristiano Ronaldo hier ook voor heeft gekozen.

Op Flightradar24 was namelijk te zien dat de privéjet van de Portugees afgelopen nacht is vertrokken uit het land, richting Madrid. Rond 20u Saudische tijd steeg het vliegtuig op en rond 1u 's nachts landde het in Spanje.



Of Ronaldo zelf op vliegtuig zat is voorlopig nog niet duidelijk. Het zou kunnen dat enkel zijn familie aan boord zat van de privéjet, die meer dan 70 miljoen euro waard is.