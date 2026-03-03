Jonathan Lardot laat zich eerlijk uit over veelbesproken JPL-scheidsrechter

De clash tussen Charleroi en Club Brugge zorgde voor flink wat commotie. Discussies over een strafschop en lange extra tijd zetten scheidsrechter Bert Verbeke in het oog van de storm. De arbitrage bleef hét gespreksonderwerp.

Afgelopen speeldag was de wedstrijd Charleroi-Club Brugge de meest besproken match van het weekend. Er was discussie over de strafschop die Club kreeg, de extra tijd en Kevin Van Den Kerkhof kreeg rood voor een gruwelijke overtreding.

Scheidsrechter Bert Verbeke had geen makkelijke avond. De 28-jarige zal er ongetwijfeld wel veel uit geleerd hebben. Dat hoopt ook Jonathan Lardot, die met mooie woorden voor hem kwam.

Lardot breekt lans voor jonge ref

"Hij is een scheidsrechter met veel talent en potentieel", zegt de scheidsrechtersbaas bij DAZN. "Het is goed om aan die jonge scheidsrechters kansen te geven. Ze moeten ook nog ervaring opbouwen. Dit maakt daar ook deel van uit."

"Los van de penaltyfase heeft Bert een goede wedstrijd gefloten. Hij moet nog leren, maar hij zal alleen maar leren met dit soort wedstrijden, waarin de intensiteit hoog ligt. Liever wel met een ander einde van de match", gaat hij verder.



Bij de strafschopfase floot Verbeke eerst niet, terwijl zijn assistent even later vlagde voor een overtreding. Omdat de fase onduidelijk was verwachtte Lardot dat de assistent niet ingreep en dat Verbeke bij zijn beslissing bleef.