Nathan De Cat wordt al vergeleken met... Hans Vanaken, met één groot verschil

Nathan De Cat bewees tegen Oud-Heverlee Leuven nog maar eens zijn polyvalentie. De jonge middenvelder werd verrassend uitgespeeld als nummer tien en deed dat met verve. Ook analist Sven Kums keek met belangstelling toe.

Coach Jérémy Taravel koos tegen OHL voor een opvallende zet door De Cat op de tien te posteren. “Hij was zo blij als een kind toen ik het hem vertelde", aldus Taravel. “Maar ik heb hem meteen duidelijk gemaakt dat hij ook zijn defensieve taken moest uitvoeren, zeker met een profiel als Thorgan Hazard voor zich.”

Toch speelde De Cat in balbezit vaak iets meer naar links, bijna als een flankspeler. De bedoeling was om de structuur te bewaren en tegelijk beweging te creëren rond Hazard. Met loopvermogen en infiltraties moest De Cat extra dynamiek brengen in het offensieve compartiment.

Volgens Sven Kums is Nathan De Cat een moderne nummer acht

Kums, die de wedstrijd analyseerde voor DAZN, zag vooral een speler met spelintelligentie. “Soms leek het niet het plan, maar week hij automatisch uit omdat hij ruimte goed aanvoelt", stelde de ex-middenvelder van Anderlecht bij La Dernière Heure. Hij gaf wel toe dat hij De Cat liever iets lager op het veld ziet starten.

Volgens Kums ligt de toekomst van De Cat dan ook een rijtje lager. “Voor mij is hij een nummer acht", klinkt het overtuigd. “Een zes denkt bijna uitsluitend defensief. De Cat heeft daarvoor te veel drang naar voren en te veel technische bagage. Hij wil infiltreren en dicht bij doel opduiken.”



De vergelijking met Hans Vanaken is snel gemaakt. Net als de middenvelder van Club Brugge oogt De Cat door zijn lengte wat nonchalant, maar schijn bedriegt. “Ze hebben hetzelfde gevoel voor ruimte en timing", besluit Kums. “Alleen is Vanaken een geboren nummer tien, terwijl De Cat volgens mij echt een moderne nummer acht is.”