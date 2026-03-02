Hein Vanhaezebrouck suggereert opvallend voordeel voor topclubs: "Maar ik kan het niet bewijzen"

Charleroi slikte in minuut 100 de 1-2 tegen Club Brugge, na een discutabele slotfase met rood en acht minuten extra tijd. In Charleroi klinkt felle kritiek op de arbitrage en het lange overspelen.

Charleroi verloor zondagavond in extremis van Club Brugge. Blauw-zwart scoorde in minuut 100 het winnende doelpunt tegen tien Carolo's, nadat Kevin Van Den Kerkhof werd uitgesloten met een overduidelijke rode kaart.

Na afloop was niemand van Charleroi tevreden over de arbitrage, integendeel. Er werd zelfs fel uitgehaald. De club is er zeker van dat er te lang werd overgespeeld.

Discussie over extra tijd laait op

Het blijft in ieder geval vreemd dat er in eerste instantie acht minuten bij werden geteld. Charleroi-Club was immers de wedstrijd met het meeste effectieve speeltijd (zo'n 60 minuten) van afgelopen weekend in de JPL. Met ruime voorsprong.

"Dan stel ik me vragen bij die acht minuten extra tijd", zegt Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. "Akkoord, veel wissels, een rode kaart, een penaltyfase met VAR-interventie, maar toch."

"Iemand zou eens een studie moeten doen hoeveel tijd grote clubs extra krijgen als ze nog op achterstand staan. Mijn gevoel uit het verleden is dat grote clubs de nodige tijd krijgen, meer dan de kleintjes", gaat Vanhaezebrouck verder.



"Maar dat kan ik niet bewijzen. Enfin, Leko haalt zo 24 op 30 in de competitie bij Club. Niemand doet beter. Pocognoli doet bijna zo goed: hij haalde 23 op 30 in de eerste tien speeldagen en dan was hij weg."