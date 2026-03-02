Standard-sterkhouder moet vrezen voor twee matchen aan de kant

Vrijdagavond tegen RAAL La Louvière pakte Marco Ilaimaharitra zijn negende gele kaart van het seizoen. De middenvelder van de Rouches krijgt twee matchen schorsing als hij er vóór de start van de play-offs nog een tiende pakt.

In een ideale positie om vroeg in het weekend druk te zetten op de concurrenten, viel Standard vrijdagavond terug in oude fouten en moest het de punten delen tegen RAAL La Louvière.

De Rouches waren in het eerste kwartier erg dominant, maar daarna viel het spel stil. Na de uit het niets gevallen gelijkmaker van Pape Moussa Fall zakten ze weg en een reactie kwam er niet meer.

In de slotfase was het zelfs La Louvière dat doorduwde en meerdere kansen creëerde. Om een laatste counter te verhinderen, moest Marco Ilaimaharitra, die vroeg in de wedstrijd al scoorde vanop de stip, in minuut 90+3 de noodzakelijke fout maken.

Marco Ilaimaharitra riskeert twee matchen schorsing

Dat leverde hem een gele kaart op van Simon Bourdeaud'hui, en dat blijft niet zonder gevolgen tot het einde van de reguliere fase. Het was namelijk al de negende gele kaart voor de middenvelder uit Madagaskar, waardoor hij nu een schorsing riskeert.

Na het missen van het thuisduel tegen Leuven in december door zijn vijfde gele kaart, kan Ilaimaharitra nu twee matchen missen als hij voor de play-offs zijn tiende gele kaart pakt, waarna de tellers terug op nul gaan. Let wel: krijgt hij bijvoorbeeld op speeldag 30 nog een kaart, dan mist hij wel degelijk de eerste twee matchen van de play-offs ondanks de 'reset' van de statistieken.





Zo'n schorsing zou uiteraard erg nadelig zijn voor Standard, dat nu al kwetsbaar is op het middenveld, want Casper Nielsen en Teddy Teuma keren binnenkort wel terug uit blessure, maar zullen dan nog niet meteen op 100% zitten.