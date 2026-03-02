Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"

Eindelijk Champions' Play-offs voor KV Mechelen, maar... "Zelfs die hard-fans zijn niet blij"
Bij KV Mechelen is er opvallend weinig euforie, ondanks de gunstige positie in de stand. Dat merkt ook Tom Boudeweel op. Malinwa speelt de laatste weken niet bepaald fantastisch voetbal.

“Ik vind het heel bizar, maar als ik de reacties hoor en lees, zelfs bij die hard-fans, voel ik weinig uitbundigheid", vertelt hij bij Sporza. Volgens Boudeweel is dat ergens begrijpelijk. Het voetbal van Malinwa oogt minder aantrekkelijk dan in de voorbije jaren. “Toen speelde Mechelen vaak veel sexyer voetbal, maar strandde het telkens net naast de top zes. Nu lijkt het wél te lukken.”

Met een sterke 9 op 12 heeft KV Mechelen zijn lot grotendeels in eigen handen. Al wacht er nog een pittig programma met uitwedstrijden tegen Gent en Club Brugge en een thuismatch tegen Anderlecht. “Misschien volstaat een gelijkspel tegen Gent zondag al”, klinkt het voorzichtig optimistisch.

Het niveau in de play-offs zal omhoog moeten bij KV Mechelen

Toch zal het niveau omhoog moeten richting play-offs. “Met deze kern moet dat lukken, zelfs na het vertrek van enkele basisspelers de voorbije jaren en deze winter nog Lauberbach.” De kwaliteit is volgens Boudeweel aanwezig.

De tweede helft van afgelopen zaterdag noemt hij echter “erbarmelijk”. In eigen huis zakte Mechelen ver terug en bracht het weinig voetbal op de mat. “En dat is zeker niet de eerste keer.”


Uiteindelijk werd Malinwa gered door een bevlieging van Benito Raman en sterk keeperswerk van Miras. Het beeld van coach Vanderbiest met de handen voor de ogen bij het tweede tegendoelpunt sprak boekdelen. “Op de persconferentie verontschuldigde hij zich zelfs bij zijn collega met zijn konijnenpoot in de achterzak”, besluit Boudeweel veelzeggend.

KV Mechelen

