Waarom Anderlecht eigenlijk niet meer mag twijfelen: nieuwe sportief directeur moet er prioriteit van maken

Het contract van Thorgan Hazard loopt in juni af en dus moet Anderlecht dringend kleur bekennen. De club legde een voorstel van één jaar met optie op tafel, maar dat werd geweigerd. 

Hazard is bereid om zijn loon van 1,8 miljoen euro te herzien, maar wil in ruil minstens twee seizoenen zekerheid. Dat lijkt geen onredelijke vraag voor een speler die dit seizoen beslissend is.

Met elf doelpunten en vijf assists bewijst Hazard dat hij verre van versleten is. Hij is niet alleen topschutter, maar ook een leider op en naast het veld. In een ploeg die vaak jong en wisselvallig oogt, brengt hij ervaring, rust en efficiëntie. Zulke profielen zijn zeldzaam in de huidige kern.

Opvallend is dat Anderlecht het initiatief voor nieuwe gesprekken bij de speler legt. Dat is minstens merkwaardig. Een speler die zo bepalend is, zou net het signaal moeten krijgen dat de club hem absoluut wil houden. “Het staat op stand-by", gaf Hazard zelf aan. Hij voelt zich goed in Brussel, maar wacht op duidelijkheid, onder meer over de sportieve structuur en de nieuwe sportief directeur.

Thorgan Hazard wacht op de nieuwe sportief directeur om te onderhandelen

Een contract van twee jaar is geen buitensporige eis. Hazard zal dan nog steeds geen 35 zijn en zijn intrinsieke kwaliteiten staan buiten kijf. Hij speelt hoger op het veld, is efficiënter dan ooit en straalt vertrouwen uit. Bovendien toont hij zich altijd professioneel en positief binnen de groep.

Anderlecht moet waken over de balans in de kleedkamer. Hazard biedt net die mix van maturiteit en kwaliteit die nodig is om jonge talenten te begeleiden én resultaten te halen.

Lees ook... Thorgan Hazard maakt van familiereünie een feestje en wint weddenschap met Taravel: "Hoop dat hij woord houdt"

Als RSCA ambitieus wil blijven, moet het nu handelen. Twee jaar extra voor Thorgan Hazard is geen emotionele beslissing, maar een sportieve investering. Wie zijn topschutter en leider laat twijfelen, neemt een risico dat het zich eigenlijk niet kan permitteren.
 

