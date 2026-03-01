KRC Genk staat weer in de top zes: dit heeft Nicky Hayen te zeggen na ruime zege tegen KAA Gent

KRC Genk heeft zondagavond met 3-0 gewonnen van KRC Genk. El Ouahdi, Adedeji-Sternberg en Sor scoorden de doelpunten. Coach Nicky Hayen was tevreden na afloop.

Racing Genk heeft zijn cruciale week op een mooie manier kunnen afsluiten. Donderdagavond plaatste de club zich voor de achtste finales van de Europa League, zondagavond kwamen de Limburgers de top zes binnen.

"Wij begonnen heel goed aan de wedstrijd", vertelde coach Nicky Hayen na afloop. "Tobias hield ons goed recht met zijn save op de 1-1. In de tweede helft kwamen we echt goed uit de kleedkamer en maakten we er 2-0 van."

"Nadien kregen we nog enkele goede mogelijkheden op een derde doelpunt, op die manier konden we het onszelf een stuk makkelijk maken. Maar dat lieten we na", ging Hayen verder. Veel woorden had hij niet nodig om zijn geluk aan te tonen.

Genk sluit cruciale week met glans af

"Deze overwinning is de kers op de taart in een heel goede week. We hebben ons nooit verstopt achter het feit dat dit een cruciale week zou zijn voor de club. We hebben dit nu tot een goed einde gebracht", aldus Hayen, die ook nog wat kwijt wou over zijn bank.

Lees ook... KAA Gent valt uit de top 6, fans zijn scherp: Siebe Van der Heyden is er bijzonder duidelijk over›

Genk startte namelijk met vier nieuwe namen aan de aftrap, die later ook alle vier werden vervangen. "Ik ben daar heel tevreden over. Daarom heb ik ook enkele andere jongens gezet vandaag, omdat ze echt op de deur komen kloppen. In plaats van 12 of 13 hadden wij vandaag 17 of 18 spelers waar we op konden rekenen."