De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

Lorenz Lomme
De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"
Foto: © photonews

KRC Genk wil zich in het slot van de reguliere competitie nog in de top zes voetballen. Ondertussen zijn de Limburgers ook de enige overgebleven vertegenwoordigers van ons land in Europa. In de achtste finales van de Europa League nemen ze het op tegen Freiburg. Dimitri de Condé blikt vooruit.

Genk had in de play-offs tegen Dinamo Zagreb in de heenwedstrijd een uitstekende uitgangspositie verworven (1-3). Thuis gaf het die bonus echter nog bijna uit handen, nadat de Kroaten op 1-3 kwamen.

We kregen verlengingen, maar daarin hield Genk het hoofd koel. Het werd 3-3 en de Limburgers gingen de koker in voor de achtste finales. Daarin werd het uitgeloot tegen het Duitse Freiburg, een team waartegen het zich minder fouten zal kunnen veroorloven.

De Condé droomt van de kwartfinales

Dimitri de Condé, Head of Football van Genk, blikt bij Het Laatste Nieuws vooruit op de clash. Hij ziet gelijkenissen met de Duitsers. "Ze spelen meer open dan Roma, dat de boel gesloten kan houden als het op voorsprong komt. Dat doet Freiburg minder. Het is meer onze stijl."

Hij zag Genk tegen een goed Zagreb gepast reageren nadat het even foutgelopen was. "Daarom blijft het voor mij een knappe campagne", zegt De Condé. "Een achtste finale in de Europa League valt ook niet zo vaak voor bij Belgische clubs. We mogen daar trots op zijn."


"Voor de uitstraling van Racing Genk hadden we dit nodig. In 2016-2017 hebben we de kwartfinales van de Europa League bereikt en ons doel is om dat te evenaren", legt hij de ambitie op tafel.

Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
KAA Gent
Dimitri De Condé

Europa League

 1/32 Finales
Brann Brann 0-1 Bologna Bologna
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 KRC Genk KRC Genk
Fenerbahçe Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
PAOK PAOK 1-2 Celta De Vigo Celta De Vigo
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 1-4 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Ludogorets Ludogorets 2-1 Ferencváros Ferencváros
Panathinaikos Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Lille OSC Lille OSC 0-1 Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Ferencváros Ferencváros 2-0 Ludogorets Ludogorets
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 1-1P Panathinaikos Panathinaikos
Rode Ster Belgrado Rode Ster Belgrado 0-1 Lille OSC Lille OSC
Bologna Bologna 1-0 Brann Brann
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 PAOK PAOK
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-2 Fenerbahçe Fenerbahçe
KRC Genk KRC Genk 3-3 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb

