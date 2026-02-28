Nieuwe trofee voor Kompany? Bayern München slaat Dortmund helemaal uit de titelrace

In de Bundesliga stond dit weekend Der Klassiker op het programma tussen Borussia Dortmund en Bayern München. De bezoekers namen in die wedstrijd een stevige optie op de titel.

Bayern kon met een zege een reuzestap zetten naar een nieuwe titel, maar Dortmund was niet van plan om dat zomaar te laten gebeuren. Nico Schlotterbeck was in de beginfase een van de hoofdrolspelers.

De Duitser ging na twintig minuten stevig door op Stanisic en kreeg geel, maar dat had evengoed rood kunnen zijn. Niet veel later was Schlotterbeck daar opnieuw, maar om de 1-0 binnen te koppen. Bayern op achtervolgen aangewezen.

Kimmich doet het voor Bayern

In de tweede helft verkwanselde Upamecano een huizenhoge mogelijkheid, waarna Kane toonde hoe het wél moet: 1-1. Diezelfde Kane trapte Bayern daarna op voorsprong vanaf de strafschopstip na een fout van Schlotterbeck.

Bayern kreeg het echter niet zomaar cadeau. Svensson scoorde minder dan tien minuten voor tijd de gelijkmaker op een voorzet, waardoor we een spannende slotfase tegemoetgingen. Kimmich kroonde zich daarin nog tot matchwinnaar met een volley: 2-3.



Bayern deelt zo een stevige tik uit aan Dortmund en neemt een voorsprong van elf punten. De titelstrijd in Duitsland lijkt daardoor zo goed als beslist. Dortmund is eenzaam tweede, achter de ongenaakbare aartsrivaal.