Klaar voor het WK? Scorende Lukaku bezorgt Napoli in extremis de drie punten

Romelu Lukaku en Napoli gingen vanavond op bezoek bij Hellas Verona. Onze landgenoot moest opnieuw op de bank beginnen, maar zou een sleutelrol vertolken voor zijn ploeg.

Lukaku zag het seizoensbegin de mist ingaan door een hamstringblessure en stond voor een lange revalidatie. Hij keerde eind januari terug, maar kreeg sindsdien als invaller maar heel weinig speelminuten toebedeeld.

Ook tegen Hellas Verona moest Lukaku het met beperkte speeltijd doen. Hij mocht zo'n twinting minuten voor tijd invallen bij een 1-1-stand. Hojlund had Napoli al snel op voorsprong gebracht op aangeven van Vergara. De Deen blijft zo vlotjes scoren in de Serie A.

Lukaku scoort de winning goal

Napoli leek de zege na de pauze echter nog uit handen te geven. Akpa Akpro maakte gebruik van twijfel en hing de bordjes in evenwicht. Puntenverlies dreigde, tot Antonio Conte Romelu Lukaku in strijd gooide in de plaats van Alisson Santos.

Onze landgenoot liet zich meteen gelden en werd vaak gezocht door zijn ploegmaats. En met succes. Lukaku zorgde in de slotseconden voor de winnende treffer en bezorgde zijn team de drie punten na een 1 op 6. Het was zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Het zal Big Rom ongetwijfeld deugd doen na een moeilijke periode. Ook Napoli zal opgelucht ademhalen, net als de Rode Duivels. Zij rekenen op het aankomende WK op Lukaku om voorin het verschil te maken. Scoren kan hij alvast nog altijd als de beste.



