Vijf extra schorsingen na racismerel met Vinicius Junior
De racismerel rond Real Madrid-speler Vinicius Junior blijft hangen in de voetbalwereld. Nu schorst Benfica ook vijf "supporters".

Het verhaal rond het zoveelste racisme-incident met Vinicius Junior gaat opnieuw de wereld rond. De Braziliaanse superster van Real Madrid kreeg tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Benfica racistische verwensingen naar het hoofd gegooid.

"Aap"

Gianluca Prestianni zou na het doelpunt van Vinicius in de heenwedstrijd Vinicius "aap" hebben genoemd. De Argentijnse speler van Benfica hield op dat moment zijn shirt voor zijn mond en ontkent nog steeds dat hij racistische woorden tegen Vinicius heeft gesproken.

Schorsing voor "supporters"

De UEFA schorste Prestianni al vanwege het incident, maar nu worden ook vijf supporters geschorst. Benfica grijpt zelf in en meldt in een statement dat op beelden te zien is hoe vijf supporters racistische gebaren maken.

Voetbalwereld reageert

De voetbalwereld reageert op alle mogelijke manieren op het incident. Kompany sprak zoals alleen hij dat kan in een indrukwekkende monoloog over het incident, terwijl Courtois kritiek kreeg na zijn reactie.


De nummer één van de Rode Duivels werd bejegend door ex-doelman José Luis Chilavert. Courtois schaarde zich achter zijn ploegmaat, maar Chilavert reageerde vervolgens kritisch met een controversiële verklaring.

