Buitenlandse interesse in Kos Karetsas blijft groeien, nieuwe topclub klopt aan de deur

Kos Karetsas zal ongetwijfeld niet lang meer spelen in Limburg. Het talent van KRC Genk geniet van veel interesse uit het buitenland.

Genk klaarde afgelopen donderdag de Europese klus tegen Dinamo Zagreb zonder Kos Karetsas. De Griekse revelatie van Genk was nog niet helemaal hersteld na de val in de wedstrijd tegen Standard.

Geen hersenschudding

De mannen van Nicky Hayen verloren thuis met 0-3 van Standard. Tot overmaat van ramp viel Kos Karetsas in minuut 85 geblesserd uit. Karetsas bleef na een duel met Ibrahim Karamoko even op de grond liggen. Er was vrees voor een hersenschudding, maar de schade viel al bij al goed mee.

Karetsas is een belangrijke pion voor Nicky Hayen. De 18-jarige Karetsas was dit seizoen al goed voor negen assists. De diamant van Genk geniet dan ook van veel interesse uit het buitenland.

Na Parijs nu ook Milaan

PSG toonde al interesse in de 18-jarige Griek, maar nu klopt AC Milan ook aan de deur. Volgens het Italiaanse mediakanaal Tuttosport volgt de Rossoneri het dossier van Karetsas nauwgezet.

Recordbedrag


De transferwaarde van Karetsas wordt momenteel geschat op 28 miljoen volgens Transfermarkt. Genk hoopt dan ook een groot bedrag te ontvangen voor hun publieklieveling.

