Liggen Anderlecht én Antwerp op de loer voor STVV-revelatie?

Foto: © photonews

RSC Anderlecht toonde interesse in hem en ook Royal Antwerp FC wilde hem terug in huis halen. Toch koos Arbnor Muja uiteindelijk voor ... STVV. Daar speelt hij ondertussen het seizoen van zijn dromen.

Arbnor Muja had een verleden bij Royal Antwerp, maar koos afgelopen zomer STVV. De Kanaries huren hem van het Turkse Samsunspor en dat hebben ze zich zeker nog niet beklaagd, want de 27-jarige speler maakt indruk.

STVV huurt Arbnor Muja van Turkse Samsunspor

Als ongeziene turbo van STVV is hij een van de spelers die ervoor heeft gezorgd dat De Kanaries momenteel tweede staan in de competitie - al wil Muja zelf als het even kan als leider de play-offs intrekken dit jaar.

Rest de vraag: wat komende zomer? De huurbeurt van STVV loopt dan af en dan moet hij terug naar Turkije. Antwerp en Anderlecht toonden afgelopen zomer al interesse, maar visten toen omwille van timing achter het net.

Waar ligt de toekomst van Arbnor Muja?

"Ze wilden me terughalen bij Antwerp, ja. Maar mijn keuze voor STVV was dan al gemaakt. Ik beklaag het me niet", aldus Muja daarover nu in Het Laatste Nieuws. Rest de vraag: wat in de komende zomer? Een moeilijke zaak, zoveel is duidelijk.

Lees ook... LIVE: Recht Antwerp de rug tegen STVV op de Bosuil?
"No comment. Ik wil hier blijven, maar weet niet wat er zal gebeuren", aldus nog Muja. De aankoopoptie in het huurcontract van de speler is heel hoog en dus schier onhaalbaar voor STVV. Profiteren Anderlecht of Antwerp daarvan?

