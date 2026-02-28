De alleszeggende statistiek voor Standard? 2 op 12 tegen de ploegen uit de Relegation Play-offs

Standard heeft het goede van zijn overwinning van vorige week bij Racing Genk zomaar overboord gegooid tegen La Louvière. In zijn analyse van de wedstrijd betreurde Vincent Euvrard het gebrek aan kwaliteit dat zijn spelers in de tweede helft lieten zien.

Standard leek nochtans alle troeven in handen te hebben nadat het al binnen de eerste vijf minuten de score had geopend. De Rouches werden vrijdagavond in Sclessin echter op een gelijkspel gehouden door La Louvière en lieten zo een gouden kans liggen in de race naar de top-6.

Povere resultaten voor Standard

"Ik ben heel tevreden over ons begin van de wedstrijd. We waren gevaarlijk zoals het hoort tegen La Louvière, een ploeg die heel goed verdedigt en die zelden met meer dan twee doelpunten verschil verliest", analyseerde Vincent Euvrard na de partij.

"Ik ben heel tevreden over de start dus, en we krijgen een tweede kans die we kunnen afmaken om op twee doelpunten voorsprong te komen. Daarna valt hun doelpunt in de 23e minuut uit het niets en geeft het hen de energie om terug in de match te komen. We hadden het moeilijk om daarvan te herstellen, ondanks een mooie kans voor Hautekiet op corner vlak voor de rust."

2 op 12 tegen de "flop 4" op Sclessin, een rampzalige balans voor Standard

Standard moest na de rust Sclessin doen ontploffen, maar dat lukte nooit en het vond het tempo van het eerste kwartier niet meer terug. Uiteindelijk hield de RAAL zonder al te veel moeite haar punt vast. "In de tweede helft vonden we elkaar niet genoeg. La Louvière was agressiever, we zaten weer in de intensiteit, maar niet in de kwaliteit die nodig was om kansen te creëren."

Lees ook... Haar in de boter tussen Wilmots en François? "Geruchten verkopen goed"›

"We hadden enkele gevaarlijke situaties, maar de RAAL ook. Ik denk dat het voor hen een verdiend gelijkspel is, en voor ons smaakt het naar te weinig. Als je ziet dat je 2 op 12 pakt tegen de vier laatsten van het klassement in Sclessin, is dat veel te pover om de top 6 te ambiëren, met alle respect dat ik heb voor die vier laatsten", besloot Vincent Euvrard.