'Union-killer mogelijk voor meer dan 85 miljoen over de toonbank in de Premier League'

Union SG legde een knap parcours af in de Champions League, maar leed ook enkele stevige nederlagen. Eén daarvan door toedoen van Anthony Gordon, die nu in verband gebracht wordt met een wel héél dure transfer in de Premier League.

Union ontving op speeldag twee van de Champions League Newcastle, nadat het eerder al met 1-3 was gaan winnen bij PSV. Tegen de Magpies werd het een teleurstellende avond, die eindigde op 0-4 in het voordeel van de Engelsen.

Anthony Gordon scoorde in die wedstrijd twee strafschoppen en hielp zijn team zo aan de drie punten. In totaal was Gordon in deze campagne al goed voor 10 goals in 10 wedstrijden. Een indrukwekkende statistiek.

Gordon moet een pak miljoenen kosten

De in Liverpool geboren aanvaller wordt nu door Fichajes in verband gebracht met een toptransfer in de Premier League. Het Spaanse medium schrijft namelijk dat Arsenal eraan denkt om Gordon naar Londen te halen.

De Gunners zouden daarbij bereid zijn om diep in de buidel te tasten. Zo wordt er in Engeland gesproken over 85 miljoen euro, al zou dat het startbedrag zijn. Newcastle weet dat het meer kan krijgen van een directe concurrent in de Premier League.



Gordon brak door bij Everton en verkaste in 2023 voor meer dan 45 miljoen euro naar Newcastle. Daar was hij ondertussen al goed voor 36 goals en 28 assists in 144 optredens. Hij verzamelde ook al 16 caps (2 goals) voor Engeland.