De beslissing bij Anderlecht lijkt gevallen (afhankelijk van vanavond): zo gaan ze het trainersdossier aanpakken

Anderlecht heeft de zoektocht naar een nieuwe trainer 'on hold' gezet. De focus gaat nu eerst naar een sportief directeur. Jérémy Taravel heeft het bestuur van paars-wit immers tijd gegeven.

Het belangrijkste was het bereiken van de bekerfinale, want die kan het seizoen van Anderlecht maken (of doen mislukken). Dat Taravel in die belangrijke match de spelers vlijmscherp aan de aftrap kreeg, bracht een zekere rust bij paars-wit.

Als Anderlecht vanavond wint van OH Leuven zijn de Champions' Play-offs zo goed als binnen. Het plan is dan ook om Taravel te bevestigen, minstens tot aan de play-offs. De sportieve leiding wil immers zijn tijd nemen om deze keer de juiste keuzes te maken.

Jérémy Taravel blijft in principe al zeker tot de play-offs T1

Taravel krijgt in principe zeker nog deze vier matchen om zich te bewijzen. Als het daarin goed loopt, is het zelfs niet uitgesloten dat hij ook in de play-offs aanblijft en dat paars-wit in de zomer een nieuwe trainer aanstelt. Of het moet zijn dat Taravel het zo goed doet...

Intern heeft hij immers al indruk gemaakt met de rust en sereniteit die hij uitstraalt. En de manier waarop hij de spelers voorbereid. Maar op een gegeven moment gaat dat ook officieel moeten worden gemaakt. "Ik ben daar nu niet mee bezig, maar eens de play-offs bereikt zijn, kunnen we dat nog eens bekijken", zei Taravel gisteren.

Een nieuwe trainer zou er sneller kunnen komen als het de volgende weken in de soep dreigt te draaien, maar daar zijn voorlopig geen signalen voor. "We willen thuis dominanter voor de dag komen", gaf Taravel nog mee. Tegen OH Leuven krijgen ze daarvoor al eens de kans.