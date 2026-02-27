Nederlandse interesse voor jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp?

Bruny Nsimba is momenteel buiten strijd bij Dender in een erg belangrijke degradatiestrijd. Maar wat als Dender zou degraderen? De speler is einde contract en mag dromen van een nieuw profavontuur, want hij is geliefd.

Rode lantaarn Dender zag Bruny Nsimba vorige week uitvallen met een scheurtje in de hamstrings. Hij mist normaal gezien de laatste vier wedstrijden van de reguliere competitie en zal pas in de play-offs opnieuw fit zijn.

Bruny Nsimba is einde contract bij Dender

Met acht goals en vier assists heeft hij een aandeel in het leeuwendeel van de goals van Dender: in 12 van de 21 goals heeft hij een voet. En dus is hij van groot belang voor zijn team Dender, dat zijn contract ziet aflopen komende zomer.

Tot op heden lijkt een contract verlenging niet in de lijn der verwachtingen te liggen - misschien wordt er ook afgewacht of Dender effectief zou moeten degraderen naar de Challenger Pro League of op het hoogste niveau blijft spelen.

FC Twente ziet in Nsimba mogelijke vervanger van Ricky van Wolfswinkel

Vertrekt het jeugdproduct van Mechelen, Anderlecht, Racing Genk en Antwerp op die manier transfervrij bij Dender? Er zou alvast vanuit Nederland interesse zijn en die komt niet helemaal uit de lucht gevallen gezien zijn profiel.



Volgens SCI Sports zou zijn profiel voor 98 procent overeenkomsten hebben met Ricky van Wolfswinkel. Als die zou vertrekken bij FC Twente, dan zou volgens FootballTransfers de som snel gemaakt kunnen worden richting Nsimba.