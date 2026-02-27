Doelman Lawal blundert bij Genk: dit hebben Smets en Heynen erover te zeggen

Racing Genk plaatste zich donderdagavond voor de achtste finales van de Europa League, maar dat ging gepaard met een stevige domper. Vlak voor rust beging Tobias Lawal een zware fout. Zijn ploegmaats lieten hem echter niet vallen na de blunder.

Donderdagavond heeft Racing Genk zich kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. De ene speler zal al beter hebben geslapen dan de andere.

Op slag van rust beging doelman Tobias Lawal een zware blunder. Hij gaf de bal zomaar in de voeten van een Kroatische aanvaller. Die pakte het cadeautje meteen uit waardoor Genk met een achterstand ging rusten.

Smets en Heynen nemen Lawal in bescherming na blunder

Matte Smets ging voor de pauze meteen naar de doelman. Wat hij op die moment zei tegen zijn ploegmaat? "Dat het iedereen kan overkomen", klinkt het bij Smets. "Dit is een ploegsport, mij is het ook al overkomen."

"Als je achteraan iets fout doet, is de tegenstander al snel aan de goal", gaat de verdediger verder. Hij wil benadrukken dat zijn ploegmaats altijd op steun kunnen rekenen. "Als er een foutje gebeurt, sta je er niet alleen voor."



"Uiteraard werd hij erop aangesproken, maar we zijn een ploeg en we winnen of verliezen samen", zei Bryan Heynen na afloop over het foutje van zijn doelman. Gelukkig voor Genk was het geen fatale fout.