Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

Serie A-uitblinker moet volgens analisten weer kans krijgen bij Duivels: "Kan het opnemen tegen Vermeeren"

Mandela Keita is dit seizoen dé Belgische revelatie in de Serie A. Bij Parma, een middenmoter in Italië, heeft hij zich na een moeizaam begin ontpopt tot een vaste waarde op het middenveld. Analisten Arnar Vidarsson en Gilles Mbiye-Beya gingen er dieper op in bij de Sporza-rubriek Eén-tweetje.

Vidarsson benadrukt dat Keita zich stilaan openlijk aanbiedt voor een plek bij de Rode Duivels. “Hij solliciteert steeds meer naar een WK-selectie. Ik hoop echt dat hij zijn kwaliteiten kan tonen op dat hoogste niveau", aldus de oud-prof.

Volgens Vidarsson combineert Keita kracht, snelheid en uithouding op een positie waar dat nodig is. “Hij kan veel meters afleggen en heeft de juiste dynamiek voor het Belgische middenveld", klinkt het.

Ook Gilles Mbiye-Beya is overtuigd van Keita’s potentieel bij de nationale ploeg. “Hij verdient 100% zijn kans. Hij kan het opnemen tegen spelers als Charles Vanhoutte en Arthur Vermeeren. Hij heeft hard werk geleverd om hier te staan.”

Maakt Mandela Keita deze zomer een toptransfer?

Mbiye-Beya sluit een transfer deze zomer niet uit. “Misschien speelt hij momenteel bij Parma, maar het niveau in de Serie A is erg hoog. Iedereen ziet dat hij een stap hoger kan zetten, en het zou me niet verbazen mocht er een transfer volgen.”

Lees ook... STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"
Op 13 oktober 2023 maakte Keita zijn debuut bij de Rode Duivels in de EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk, goed voor 9 minuten speeltijd. Over drie weken maakt bondscoach Rudi Garcia zijn selectie bekend voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten en Mexico, waarin Keita mogelijk opnieuw zijn kans kan krijgen.

