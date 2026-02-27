Patrick Goots maakt opvallende vergelijking tussen STVV en... kampioenenploeg van lang geleden

Zaterdag kruisen Antwerp en Sint-Truidense de degens op de Bosuil. STVV wil in het spoor blijven van leider Union Sint-Gillis, terwijl Antwerp zijn laatste levenslijn richting play-off 1 probeert vast te grijpen. De inzet is dus groot, zowel bovenin als net onder de top.

Voor Patrick Goots is het een bijzondere affiche. De voormalige goalgetter bewaart warme herinneringen aan zijn periode in Sint-Truiden. “STVV zal voor mij altijd speciaal blijven. Ik maakte er tenslotte mijn honderdste doelpunt in eerste klasse", zegt hij in HBvL.

Goots deelt ook de lof voor trainer Wouter Vrancken. “Hij heeft er een echt collectief van gesmeed. STVV is dé revelatie, zij gaan meespelen voor de titel.” Volgens hem zit de kracht van de Kanaries in het groepsgevoel en de duidelijkheid in het spel.

Te gek voor woorden dat de topschutter slechts 10 goals telt

Wanneer het over de spitsen gaat, is Goots bijzonder duidelijk. Voor hem krijgt Vincent Janssen de voorkeur op STVV-aanvaller Goto. “Janssen”, klinkt het resoluut. Al plaatst hij wel een kanttekening bij de huidige topschuttersstand. “Dat de nummer één na 26 matchen slechts tien goals telt, is te gek voor woorden. In mijn tijd had ik er op dit punt al zestien of zeventien binnen liggen en ik ben nooit topschutter geweest.”

Het sterke seizoen van STVV doet Goots terugdenken aan het sprookje van Lierse SK in 1997. “Zodra je in zo’n flow zit als STVV, kan alles gebeuren. Kijk naar Lierse destijds, dat had ook niemand verwacht.”

Toch blijft zijn rood-witte hart spreken. Hoewel hij STVV als lichte favoriet ziet op de Bosuil, voorspelt hij een puntendeling. “Mijn Antwerp-hart spreekt mee, dus ik gok op 1-1.”