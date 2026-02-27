STVV-speler weet nu al dat hij gaat uitgefloten worden op de Bosuil: "Ik vind het stiekem wel leuk"

STVV-middenvelder Ilias Sebaoui staat zaterdag opnieuw tegenover Antwerp, een club die hij uitdrukkelijk afwees. Dat zorgt ervoor dat de Antwerp-fans hem ongetwijfeld zullen uitfluiten. Voor de 24-jarige speler is dat geen probleem.

“Op zich is Antwerp een mooie club, maar als Beerschot-man kan ik er moeilijk zomaar een voet binnen zetten", vertelt hij in GvA. De wortels van die spanning gaan terug tot 2022, toen Sebaoui als jonge speler doorbrak bij Beerschot. Antwerp toonde toen interesse, maar Sebaoui bleef trouw aan zijn club.

“Ik speelde mijn eerste Antwerpse derby toen ik net doorbrak. Ondanks een nederlaag werd ik uitgeroepen tot Man van the Match, maar sindsdien is het gefluit een constante", zegt hij.

Sebaoui zei dat hij nooit voor Antwerp wilde spelen

De relatie met de Antwerp-fans is dus bepaald door zijn verleden. Tijdens interviews en op sociale media zei Sebaoui openlijk dat hij nooit voor Antwerp zou spelen. “Sinds die uitspraak mag ik er helemaal een kruis over maken", lacht hij. “Het motiveert mij juist om mijn eigen spel te blijven doen.”

Bij STVV bloeit hij nu volledig op, samen met coach Wouter Vrancken. “Sinds dag één nam hij mij onder zijn vleugels. Ik werd zelfs gevraagd in de spelersraad, een uitnodiging waar ik graag op inging", vertelt Sebaoui. De samenwerking leidde tot zijn beste seizoen tot nu toe: vier goals en drie assists.

Ondanks het gefluit van de Bosuil houdt Sebaoui de rug recht. “Ik vind het stiekem wel leuk als de supporters op mijn kap zitten. Het motiveert mij en ik blijf er rustig onder. En áls ik dan scoor, dan mag ik wel vieren, toch?”