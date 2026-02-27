Standard-directeur komt met een héél duidelijk statement: "Play-offs? Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed, maar..."

Standard ontvangt vanavond RAAL La Louvière voor een regelrechte Waalse derby. En het zal ook van de Luikenaars afhangen of er een Waalse club in play-off 1 zal spelen.

Door de overwinning van afgelopen weekend bij KRC Genk is Standard tot op amper twee punten genaderd van een plaats die recht geeft op play-off 1. Al zullen De Rouches een quasi perfect parcours moeten rijden om zich bij de elitegroep te scharen.

Het is ondertussen al van 2020 geleden dat we Waalse clubs in de top zes van de Jupiler Pro League terug hebben gevonden. Oh, ironie: in dat jaar werd het seizoen vroegtijdig stopgezet door het coronavirus.

Eerst niet, maar nu wél voorstander van het play-offsysteem

"Ik ben me bewust van de Vlaamse invloed op het Belgische voetbal", aldus Pierre François in Le Soir. "Maar Standard staat er héél stevig tussen en zal nooit verdwijnen. Wij zijn het boegbeeld van het Waalse voetbal, hé."

Ondanks de statistieken blijft François een voorstander van het play-offsysteem. "In 2009 heb ik me tegen het systeem uitgesproken", weet de algemeen directeur van Standard nog. Maar ik moet mijn ongelijk kunnen toegeven."

Weet je waarom de wedstrijd van vanavond tegen RAAL La Louvière zo belangrijk is? Net omdat de play-offs bestaan



"Ondanks de teleurstellende sportieve resultaten van Standard vind ik dat het Belgische voetbalverhaal beter geschreven wordt mét play-offs", besluit François. "Weet je waarom de wedstrijd van vanavond tegen La Louvière zo belangrijk is? Net omdat de play-offs bestaan."