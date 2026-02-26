'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'

'Barcelona laat Rashford terugkeren naar Old Trafford en haalt met Engelse cultfiguur een héél opvallende vervanger in huis'
FC Barcelona vreest voor een vertrek van Marcus Rashford. Al blijft Deco niet bij de pakken zitten. Wij hadden de interesse in deze speler ook niet meteen zien aankomen.

FC Barcelona huurt Marc Rashford momenteel van Manchester United. Barça heeft een aankoopoptie van 30 miljoen euro op de 28-jarige flankaanvaller, maar het is lang niet zeker dat deze zal worden gelicht.

Rashford denkt er namelijk aan om terug te keren naar Old Trafford. Daar zit het ontslag van Ruben Amorim als coach van The Red Devils voor héél véél tussen. 

Een héél opvallend alternatief

Barça blijft dan ook niet bij de pakken zitten. Deco verkiest een speler die met de volle goesting in Camp Nou is boven eentje die moét blijven. En de sportief directeur van Barcelona heeft een plan B.

Volgens SPORT staat Jack Grealish op de radar van de Portugees. De 30-jarige Engelsman wordt dit seizoen door Manchester City - hij zat er vorig seizoen op een dood spoor - verhuurd aan Everton FC.

Kan FC Barcelona Jack Grealish voor een prikje ophalen?

Bij The Toffees heeft Grealish het voetbalplezier teruggevonden. En de 39-voudig Engels international is een buitenkansje. Zijn contract bij The Citizens loopt medio 2027 af. Hij is deze zomer voor een prikje op te halen.

Voor de volledigheid: Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 25 miljoen euro. Ter vergelijking: diezelfde Grealish was enkele seizoenen geleden nog honderd miljoen euro waard.
 

