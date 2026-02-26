Waar ligt de toekomst van Yari Verschaeren? Broer en makelaar spreekt

Yari Verschaeren beleeft zijn laatste maanden onder contract bij Anderlecht. Zijn broer Mathias heeft zich uitgesproken over zijn situatie. En hoe zit het nu met zijn toekomst?

Tijdens de laatste mercato's werd al gesproken over een mogelijk vertrek van Yari Verschaeren. Hij lijkt deze keer echt op het punt te staan Anderlecht deze zomer te verlaten. Het is dat zijn contract afloopt en dat een verlenging niet aan de orde lijkt te zijn.

Yari Verschaeren wordt belangrijker onder Taravel

Ook al wint Verschaeren aan belang sinds het vertrek van Besnik Hasi, het lijkt erop dat hij binnen enkele maanden gratis zijn club gaat verlaten, net als Théo Leoni afgelopen zomer. Dat lijkt zijn broer nu ook te hebben aangegeven.

Geïnterviewd door La Dernière Heure wil Matthias Verschaeren, zijn broer en makelaar, nog niet te hard van stapel lopen: "Wij doen geen enkele verklaring over een mogelijk vertrek voor nu. Yari is nog steeds een speler van Anderlecht en daarop concentreert hij zich momenteel."

Yari Verschaeren wil een prijs pakken met Anderlecht

De nummer tien van de Mauves wil het seizoen in schoonheid afsluiten: "Hij hoopt een prijs te winnen met Anderlecht. Hij heeft twee finales verloren en maakte enorme blessures mee. Het winnen van een trofee met zijn club, waarmee hij de aanvoerdersband droeg en het nummer 10 had, zou een groot moment van emotie voor hem zijn."



Toen hij in 2019 bij de eerste ploeg kwam, maakte Yari Verschaeren een van de grootste periodes van de club mee. Zal hij, op een vrij symbolische wijze, de allereerste trofee van zijn carrière winnen tegen Union?