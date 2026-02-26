Philippe Albert is wel héél duidelijk over JPL-speler: "Als hij niet in de selectie zit..."

Binnen enkele maanden zal Rudi Garcia een knoop moeten doorhakken en zijn belangrijkste selectie bekendmaken sinds hij bondscoach van de Rode Duivels werd: die van de 23 (of 26) spelers die naar het WK trekken. Zal Nathan De Cat daarbij zijn?

Binnenkort zal Rudi Garcia de selectie bekendmaken die naar de Verenigde Staten reist om het daar op te nemen tegen Mexico en de VS. Die groep zal, door omstandigheden, waarschijnlijk niet volledig representatief zijn voor de selectie die in juni naar het WK trekt.

Heel wat Rode Duivels die normaal zeker zijn van hun plaats kampen momenteel met blessures. Sommigen zullen daarom rust krijgen, anderen zijn mogelijk nog niet hersteld. Daardoor zal Garcia wellicht nieuwe namen oproepen.

Wordt Nathan De Cat een Rode Duivel?

Onder die nieuwe namen wordt Nathan De Cat verwacht. De 17-jarige Anderlecht-middenvelder geldt als één van de Rode Duivels van de toekomst en beleeft een sterk seizoen bij RSCA. Hoewel hij verstandig begeleid moet worden, verdient hij volgens velen al een plaats in de selectie om ervaring op te doen.

Volgens Philippe Albert zou De Cat zelfs mee moeten naar het WK in juni. "Als hij na zo’n seizoen niet op de lijst staat… Dat is een kwestie van principe, verplaats je in zijn plaats", zegt de ex-Rode Duivel bij RTBF.



"Ik ga geen namen noemen, maar sommige spelers die erbij zitten, zijn geen basisspeler bij hun club. Als je zo’n seizoen speelt, is het minste dat je mag verwachten een plaats in de selectie", besluit Albert.