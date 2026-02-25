Opgepast voor de bliksemtransfer: 'Serie A klopt plots aan bij KV Mechelen'

KV Mechelen deed afgelopen weekend een goede zaak in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. Lukt het dit seizoen dan toch eindelijk eens een keer voor De Kakkers om te mogen meespelen met de groten?

De komende vier speeldagen zal moeten blijken of KV Mechelen het deze keer wél haalt, dan wel dat ze er voor de zoveelste keer net naast gaan grijpen. Heel Mechelen droomt alvast van de Champions' Play-offs, zo lijkt het toch alvast.

Spelers KV Mechelen lopen in de kijker

En waarom niet dromen van de vierde plaats en eventueel Europees voetbal? Op dit moment moet het team niet echt onderdoen voor Anderlecht, Gent, Genk en de rest, dus wie weet. Al komen daardoor ook een aantal spelers in de spotlights te staan.

🚨🐂 EXCL | Torino have shown interest in KV Mechelen defender José Marsà.



The 23yo Spanish centre-back, who can also play at left-back, is under contract until 2027 with the 🇧🇪 club: a potential move this summer cannot be ruled out. pic.twitter.com/uSuTIZB098 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) February 24, 2026

De voorbije zomer en wintermercato werden al een paar interessante zaakjes gedaan door KV Mechelen, maar ook komende zomer zou het wel eens opletten geblazen kunnen zijn. Steeds meer topclubs uit het buitenland sturen ook scouts naar Mechelen namelijk.

Torino wil José Marsa van KV Mechelen

Daarbij zou Torino ondertussen interesse tonen in José Marsa. Die ligt nog tot juni 2027 onder contract Achter de Kazerne, dus is de zaak duidelijk voor Mechelen: zijn contract verlengen of hem deze zomer verkopen.





Volgens Rudy Galetti is de interesse in de 23-jarige Spaanse verdediger die zowel centraal achteraan als op linksachter kan worden uitgespeeld concreet. Een deal deze zomer kan volgens hem zeker niet worden uitgesloten.