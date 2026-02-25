Ex-speler Gilles Ruyssen spreekt klare taal over mogelijke degradatie voor Dender

Gilles Ruyssen ruilde afgelopen zomer Dender in voor KV Kortrijk. Het lot van zijn ex-ploeg laat hem op dit moment volledig onberoerd.

KV Kortrijk strijdt voor de promotie

Gilles Ruyssen speelt op dit moment met KV Kortrijk voor de tweede plaats in de Challenger Pro League, na het ongenaakbare SK Beveren. De promotie is voor de West-Vlamingen verre van binnen.

“Elke overwinning is een stap richting promotie, maar de beslissende overwinning zal die zijn waarmee we mathematisch zeker zijn”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen.

Want er is nog werk aan de winkel. “Het is een feit dat we op verplaatsing minder presteren dan vorig seizoen. We voelen dat we opnieuw in een goeie flow zitten, maar dat moet zich nu ook vertalen in punten.”

Geen affectie meer met Dender

Dat hij vorig seizoen vertrok bij Dender bestempelt hij als een heel goede keuze, zeker als je ziet waar de ploeg nu staat in de klassering van de Jupiler Pro League.



“Dat Dender laatste staat, is natuurlijk niet leuk om te horen, maar op dit moment heb ik daar geen affectie meer voor. Ik ben gefocust op Kortrijk. Mijn doel is om te spelen waar zij nu spelen en het beter te doen”, besluit hij.