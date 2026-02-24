Van Der Bruggen niet tevreden met wissel van coach Cinel

Cercle Brugge won met 0-1 op bezoek bij KAA Gent. Opvallend was dat Dante Vanzeir de winning goal scoorde tegen zijn ex-ploeg.

Nipte zege van Cercle Brugge op KAA Gent

Cercle Brugge kwam tegen KAA Gent op voorsprong en gaf die niet meer uit handen. Het was al van 22 november op Union SG geleden dat de Vereniging op verplaatsing nog een wedstrijd verloor.

Cercle won met het kleinste verschil, maar volgens Hannes Van Der Bruggen had de score eigenlijk veel hoger moeten oplopen. “We zijn nog veel te lief geweest voor mijn ex-ploeg”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Zeker omdat KAA Gent op een bepaald moment met zijn tienen kwam te staan en daardoor de nodige risico’s moest nemen. “We hebben veel te weinig gebruik gemaakt van de ruimte die er op hun flanken kwam. We hielden het veld niet breed genoeg.”

Niet blij met vervanging

De Vereniging miste nog een penalty en trapte twee keer op het doelhout. Dan moet je er wel van uitgaan dat de score veel groter had moeten zijn, maar uiteindelijk was het harken tot de allerlaatste minuut.



“Toegegeven: dat ik zelf werd vervangen in de slotfase, daar had ik het voor een keertje best moeilijk mee. Bij mijn vorige wissels had ik steeds wat last, maar nu voelde ik me topfit. De coach wou met Diaby allicht wat meer lengte brengen”, besluit hij.