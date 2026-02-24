Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

De 0-3-zege van Standard de Liège op het veld van KRC Genk kwam voor velen als een verrassing. Net wanneer de kritiek op de wisselvalligheid weer aanzwol, stond er plots een dominant Standard. Maar volgens Hein Vanhaezebrouck zegt dat weinig over het bredere plaatje.

Vanhaezebrouck ziet vooral een elftal met te veel ups en downs. “De spelers die gehaald zijn om sterkhouder te worden, presteerden beneden niveau", klinkt het scherp in Het Nieuwsblad. Hij wijst daarbij onder meer naar Ilaimaharitra en Nielsen. “Ilaimaharitra is niet altijd op niveau en Nielsen is te vaak geblesseerd.”

Ook de puzzel achterin liep volgens hem niet ideaal. Mohr speelde lange tijd als linksachter, terwijl hij eigenlijk middenvelder is. Dat soort noodoplossingen helpt volgens Vanhaezebrouck niet om stabiliteit in een ploeg te krijgen die net nood heeft aan duidelijkheid en automatismen.

Thomas Henry is geen spits voor dit Standard, meent Hein

Voorin spaart hij zijn kritiek evenmin. Vooral Thomas Henry moet het ontgelden. “Voorin werd te lang vastgehouden aan Henry. Een spits van Standard moet drive en energie brengen, duels aangaan en achter verloren ballen lopen. Dat heeft Henry niet.”

Vanhaezebrouck herkent daarin de redenen waarom hij de Fransman destijds bij AA Gent niet wilde. “In een dominantere ploeg komt hij misschien aan betere cijfers, maar voor dit voetbal is hij een miscast.” Daarmee voelt de analist zich gesterkt in zijn eerdere inschatting.



Volgens hem had Standard meer aan andere profielen gehad. Eckert werd te vaak opzijgeschoven of op de tien gezet, terwijl hij “werkt en blijft werken”. Ook Nkada vindt hij voorin te weinig brengen.