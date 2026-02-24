Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"

Vanhaezebrouck haalt nu ook bij Standard zijn grote gelijk: "Een miscast!"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De 0-3-zege van Standard de Liège op het veld van KRC Genk kwam voor velen als een verrassing. Net wanneer de kritiek op de wisselvalligheid weer aanzwol, stond er plots een dominant Standard. Maar volgens Hein Vanhaezebrouck zegt dat weinig over het bredere plaatje.

Vanhaezebrouck ziet vooral een elftal met te veel ups en downs. “De spelers die gehaald zijn om sterkhouder te worden, presteerden beneden niveau", klinkt het scherp in Het Nieuwsblad. Hij wijst daarbij onder meer naar Ilaimaharitra en Nielsen. “Ilaimaharitra is niet altijd op niveau en Nielsen is te vaak geblesseerd.”

Ook de puzzel achterin liep volgens hem niet ideaal. Mohr speelde lange tijd als linksachter, terwijl hij eigenlijk middenvelder is. Dat soort noodoplossingen helpt volgens Vanhaezebrouck niet om stabiliteit in een ploeg te krijgen die net nood heeft aan duidelijkheid en automatismen.

Thomas Henry is geen spits voor dit Standard, meent Hein

Voorin spaart hij zijn kritiek evenmin. Vooral Thomas Henry moet het ontgelden. “Voorin werd te lang vastgehouden aan Henry. Een spits van Standard moet drive en energie brengen, duels aangaan en achter verloren ballen lopen. Dat heeft Henry niet.”

Vanhaezebrouck herkent daarin de redenen waarom hij de Fransman destijds bij AA Gent niet wilde. “In een dominantere ploeg komt hij misschien aan betere cijfers, maar voor dit voetbal is hij een miscast.” Daarmee voelt de analist zich gesterkt in zijn eerdere inschatting.


Volgens hem had Standard meer aan andere profielen gehad. Eckert werd te vaak opzijgeschoven of op de tien gezet, terwijl hij “werkt en blijft werken”. Ook Nkada vindt hij voorin te weinig brengen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard

Meer nieuws

Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

Ivan Leko laat hem helemaal links liggen: deze Club Brugge-speler zoekt beter al een oplossing

08:40
📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

08:20
Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

Club Brugge-ster Stankovic spreekt klare taal over zijn toekomst vlak voor clash met Atlético

08:00
Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

Niemand in Europa doet straffer dan ... STVV - verschil met Standard en Anderlecht is enorm

06:30
Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen?

07:20
1
Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

Twee Belgische teams volgend seizoen rechtstreeks in Champions League? Op deze manier kan het!

07:00
Play-off 1 voor traditieclub? Hein Vanhaezebrouck drukt de droom meteen: "Voorlaatste op dat gebied"

Play-off 1 voor traditieclub? Hein Vanhaezebrouck drukt de droom meteen: "Voorlaatste op dat gebied"

19:40
2
KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

KRC Genk komt dag na de paniek en de hoop alsnog met domper over Kos Karetsas

21:40
Anderlecht en Mechelen doen zaakje, maar wie haalt de Champions' Play-offs?

Anderlecht en Mechelen doen zaakje, maar wie haalt de Champions' Play-offs?

21:20
1
🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen? De derde helft

🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen?

23:00
4
Thorgan Hazard maakt indruk, Standard, STVV en Mechelen hofleverancier

Thorgan Hazard maakt indruk, Standard, STVV en Mechelen hofleverancier

20:40
1
Lardot laat zich uit over Gent - Cercle, Union - Antwerp & co: deze ploeg had strafschop moeten krijgen

Lardot laat zich uit over Gent - Cercle, Union - Antwerp & co: deze ploeg had strafschop moeten krijgen

22:00
Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt

Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt

22:30
2
Anderlecht, Gent en Union wilden hem, maar: "Hij wordt de opvolger van Ordonez bij Club"

Anderlecht, Gent en Union wilden hem, maar: "Hij wordt de opvolger van Ordonez bij Club"

21:00
DONE DEAL: Club Brugge slaat toe met jeugdproduct STVV

DONE DEAL: Club Brugge slaat toe met jeugdproduct STVV

19:20
Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid

Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid

20:20
26
Ordonez reageert op transfergeruchten, Leko droomt van iets groots

Ordonez reageert op transfergeruchten, Leko droomt van iets groots

20:00
Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

Majeed Ashimeru kent zijn straf na vroege rode kaart

16:50
1
Binnenkort de jongste trainer in 1A... De man aan wie Nilson Angulo veel te danken heeft

Binnenkort de jongste trainer in 1A... De man aan wie Nilson Angulo veel te danken heeft

18:40
2
Na de kritiek ook grote lof voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Onwaarschijnlijk knap!"

Na de kritiek ook grote lof voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Onwaarschijnlijk knap!"

19:00
3
Het ziet er absoluut niet goed uit voor Antwerp: "Dat is het meest verontrustende"

Het ziet er absoluut niet goed uit voor Antwerp: "Dat is het meest verontrustende"

17:40
7
Nederlands icoon fnuikt euforiestemming rond Belgische uitblinker die naar WK wil

Nederlands icoon fnuikt euforiestemming rond Belgische uitblinker die naar WK wil

18:20
1
Charaï in de wolken: spelerskern van KVC Westerlo nam wel heel opvallend besluit na zege tegen Charleroi

Charaï in de wolken: spelerskern van KVC Westerlo nam wel heel opvallend besluit na zege tegen Charleroi

17:30
Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander

Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander

18:00
1
Gaat STVV zich mengen in titeldebat met Club Brugge en Union? "Houdt dat stand in de play-offs?"

Gaat STVV zich mengen in titeldebat met Club Brugge en Union? "Houdt dat stand in de play-offs?"

17:00
Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

Thorgan Hazard wacht af... Sleutelspeler heeft contractvoorstel gekregen, maar...

16:30
11
🎥 Voormalige Anderlecht-ster op de luchthaven onthaald als ster bij zijn nieuwe club

🎥 Voormalige Anderlecht-ster op de luchthaven onthaald als ster bij zijn nieuwe club

17:20
3
"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

"Als we in de top zes willen eindigen, zullen we Club Brugge moeten verslaan"

16:00
KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen"

KV Mechelen maakt maar beter snel werk van zijn contract: "Niet het gevoel dat ze me niet willen"

15:30
5
Beerschot-coach Messoudi wil nog wat kwijt over de arbitrage na nieuwe late domper

Beerschot-coach Messoudi wil nog wat kwijt over de arbitrage na nieuwe late domper

15:45
Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche Analyse

Europees afscheid tegen Liverpool? Club Brugge en Mignolet op 90 minuten en loting van droomaffiche

15:15
1
Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..."

Valt deze JPL-ploeg af in de strijd om PO1? "Dit is een zware klap voor ons..."

14:40
1
RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

14:15
Spaanse pers waarschuwt Club Brugge: Atlético Madrid is klaar voor de strijd

Spaanse pers waarschuwt Club Brugge: Atlético Madrid is klaar voor de strijd

15:00
Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

14:00
1
Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Dit lijkt het te gaan worden

Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Dit lijkt het te gaan worden

14:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 2-1 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 2-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
La Louvière La Louvière 0-2 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-4 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 2-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Na de kritiek ook grote lof voor Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: "Onwaarschijnlijk knap!" Real09 Real09 over Hommeles: UEFA schorst Prestianni na racistisch incident, maar Benfica neemt hem toch mee naar Madrid laszlo laszlo over Het ziet er absoluut niet goed uit voor Antwerp: "Dat is het meest verontrustende" Vital Verheyen Vital Verheyen over KRC Genk - Standard: 0-3 Borak Borak over Nieuw trainersplan bij Anderlecht: wordt dit dan de oplossing om Schreuder toch te halen? Joe Joe over 🎥 Levensgevaarlijk: werd deze Antwerp-supporter op Union geïnspireerd door Olympische Winterspelen? Stigo12 Stigo12 over Nederlands icoon fnuikt euforiestemming rond Belgische uitblinker die naar WK wil Stigo12 Stigo12 over Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander Nelvafrel Nelvafrel over Peter Vandenbempt laat zich uit over trainerskeuze Anderlecht én de man die ze boven water houdt bink bink over Thorgan Hazard maakt indruk, Standard, STVV en Mechelen hofleverancier Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved