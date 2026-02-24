📷 Indrukwekkende Senne Lammens moest letterlijk vechten in zijn box, zelfs Van der Sar onder de indruk

Senne Lammens beleefde maandagavond een sterke avond onder de lat bij Manchester United. Tegen Everton FC kreeg hij het zwaar te verduren op stilstaande fases, maar hij hield wel knap de nul en werd uitgeroepen tot Speler van de Match.

Vooral bij de vele corners viel Lammens op. Everton probeerde met veel duw- en trekwerk de kleine rechthoek te bezetten, maar de Belg bleef opvallend kalm. Met een belangrijke redding en sterk optreden in het luchtduel hield hij zijn ploeg recht.

Coach Michael Carrick was lovend. Hij prees de rust en controle van zijn doelman in chaotische situaties. “In plaats van chaos te creëren, nam hij die net weg", klonk het. Volgens Carrick was Lammens “uitmuntend” in zijn beslissingen.

Senne Lammens werd 'Man van de Match' tegen Everton

Ook Everton-manager David Moyes strooide met complimenten. Hij noemde Lammens zelfs “fenomenaal” en “de beste speler van de avond”. Vooral zijn tussenkomsten op corners maakten indruk.

Lammens zelf bleef nuchter. Hij wees op het fysieke spel van Everton en gaf toe dat het soms “wat overdreven” was bij de stilstaande fases. “Je mag niet te veel met de tegenstanders bezig zijn, anders vergeet je de bal", aldus de doelman, die ook het belang van zijn verdedigers benadrukte.

De prestatie leverde hem niet alleen lof op van coaches, maar ook van clublegende Edwin van der Sar. Die sprak bewonderend over zijn optreden in zijn eerste Premier League-seizoen. Carrick ziet zelfs gelijkenissen, al wil hij de vergelijking niet doortrekken. Eén ding is duidelijk: Lammens blijft indruk maken in Engeland.



Lees ook... Senne Lammens onthult zijn grote voorbeeld en het is... een Nederlander›