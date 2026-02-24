Zo zwak is de Jupiler Pro League dit seizoen: cijfers zijn hallucinant

Het niveau van de Jupiler Pro League dit seizoen laat te wensen over. Statistieken wijzen uit dat het nog nooit zo weinig punten kostte om zich te verzekeren van een plek bij de eerste zes sinds de invoering van de play-offs in 2009.

Dit weekend struikelden opnieuw Genk, Gent en Antwerp, terwijl ook KV Mechelen, Standard en verrassend genoeg Westerlo en Charleroi volop meestrijden om play-off 1. De subtop lijkt naar de streep volledig uit balans te zijn.

AA Gent, momenteel zesde, verzamelde tot nu toe slechts 36 op 78 punten, wat neerkomt op 1,38 punten per wedstrijd. Historisch gezien zou dat niet volstaan voor een top-zesplaats; gemiddeld waren er 1,57 punten per match nodig, of 47 punten na 30 speeldagen, berekende HLN.

Niet eens de helft van de punten nodig om in de top zes te staan

Het vorige dieptepunt dateerde uit 2015-’16, toen Zulte Waregem play-off 1 bereikte met 1,43 punten per duel, weet de krant. In theorie kan Gent zijn laatste vier wedstrijden winnen en alsnog het historisch gemiddelde van 1,6 punten per match halen, maar gezien het huidige puntentempo lijkt dat onwaarschijnlijk.

Ook bovenin stokt het rendement. Union, de huidige leider, verzamelde tot nu toe 56 punten (2,15 per match). Sinds 2009-’10 haalde de koploper gemiddeld 2,21 punten per wedstrijd (66,3 punten). Enkel in vier seizoenen waren de prestaties van de leider vergelijkbaar of slechter.

De cijfers bevestigen dat dit seizoen een collectief zwak bod is, zowel bovenin als in de subtop. Het maakt de strijd voor play-off 1 ongekend open en onvoorspelbaar, maar niet per se van hoog niveau.