Gert Verheyen wijst op gevaar voor Club Brugge: "Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant"

Vlak voor de allesbepalende clash tussen Club Brugge en Atlético Madrid in het Metropolitano deelt analist Gert Verheyen zijn visie. Eén boodschap staat centraal: "Club mag niet met angst naar Madrid gaan. Dat heeft de heenwedstrijd bewezen."

Toch waarschuwt hij voor overdreven optimisme. “Om nu zomaar te zeggen: ‘we kunnen daar gaan winnen’, zo simpel is dat ook niet. Het blijft een stunt als Club Atlético uitschakelt", klinkt het bij Verheyen in Het Nieuwsblad. Tegelijk ziet hij dat de Europese prestaties van blauw-zwart steeds minder verbazen. “Het is altijd beter dan je vooraf denkt.”

Volgens Verheyen schuilt er een mentale valkuil. “We hebben de neiging om de tegenstander hoger in te schatten dan Club Brugge. Maar het bewijst telkens het tegendeel.” Het gevaar is nu net het omgekeerde. “Er is geen reden om schrik te hebben, maar je moet wel heel veel respect tonen. In het Metropolitano winnen is bijzonder moeilijk.”

Thuis zal Atlético Madrid uit een ander vaatje tappen, meent Verheyen

Hij wijst ook op het typische karakter van Atlético. “Als het er in Madrid echt op aankomt, zeker in het laatste kwartier, dan halen ze alles uit de kast om het resultaat binnen te halen. Dan heb ik het ook over hun minder sportieve kant.”

De heenmatch toonde volgens hem een Atlético dat niet constant doordrukte. “Na de 0-1 stopten ze met voetballen en gaven ze het initiatief af. Alsof ze zich alleen moe wilden maken wanneer het nodig was. Thuis zie ik dat niet gebeuren.”

Tot slot benadrukt Verheyen dat Club trouw moet blijven aan zijn identiteit. “Te veel ondergaan is geen goed idee. Ze moeten durven voetballen, zoals ze dat in Europa op verplaatsing hebben geleerd. Er is altijd een plan en een aanvallende bedoeling.”

Volg Atlético Madrid - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.

