Nog geen contractverlenging voor Vrancken: Vidarsson denkt te weten waarom

Wouter Vrancken doet het bijzonder goed met STVV. Alleen is hij einde contract dit seizoen en is er nog steeds geen contractverlenging in zicht.

STVV op tweede plek

STVV heeft momenteel de tweede plaats in handen in de Jupiler Pro League, waardoor er wel al eens gedacht wordt dat de Kanaries een titelkandidaat kunnen zijn.

De hoogconjunctuur bij STVV is vooral te danken aan trainer Wouter Vrancken die zijn ploeg perfect wist samen te stellen en vooral niet hoeft af te rekenen met veel blessureleed.

Voor Arnar Vidarsson is de hand van Vrancken duidelijk zichtbaar. “Dit is het Vrancken-voetbal dat we kenden van bij Mechelen en zijn eerste jaar in Genk”, vertelt hij aan Sporza. “Afgelopen weekend toonde STVV tegen Dender fantastisch combinatievoetbal.”

Ondanks alles is er echter nog geen sprake van een contractverlenging. Vrancken deelde vorige week zelfs ietwat verontrustend nieuws dat hij enkel tot het einde van het seizoen trainer is.

Nog geen contractverlenging voor Vrancken

“Ik ben ervan overtuigd dat STVV hem graag wil houden. But it takes two to tango. Het financiële en sportieve plaatje moet ook kloppen”, aldus Vidarsson die vermoedt dat een buitenlandse ploeg de nodige interesse heeft.





“Ik denk dat hij ervoor openstaat. Wouter is iemand die weet wat hij wil. Hij heeft ook bijgeleerd uit zijn moeilijkere periodes bij Gent en Genk. Nu beseft hij welke ploegen bij zijn trainersmethodiek passen”, besluit hij.