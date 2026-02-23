DONE DEAL: Club Brugge slaat toe met jeugdproduct STVV

Club Brugge neemt het dinsdagavond in de tussenronde van de Champions League op tegen Atlético Madrid. Ondertussen zijn ze bij blauw-zwart wel al volop aan het werken aan de toekomst. In die hoedanigheid hebben ze alweer een jonkie vastgelegd.

"Utku Kurtal heeft z’n allereerste profcontact beet! De middenvelder, die opgeleid werd bij Blauw-Zwart, blijft zo verbonden aan Club NXT tot 2027 met een optie tot 2028", opent Club Brugge een persbericht op haar eigen webstek.

Club Brugge legt Utku Kurtal vast

"De Limburgse middenvelder (17) maakte in 2023-2024 de overstap van STVV naar Blauw-Zwart. Dit seizoen maakte Utku zijn profdebuut in de Challenger Pro League-wedstrijd tegen RWDM Brussels op 17 december 2025."

'Till 𝟐𝟎𝟐𝟕. ✍️✨



Utku Kurtal tekent z’n eerste profcontract tot 2027! 💙🖤https://t.co/FOCXtyTfDG pic.twitter.com/Iwfa1Wx9Mj — Club NXT (@ClubNxt) February 23, 2026

"Ook in de UEFA Youth League liet Kurtal zich opmerken met onder andere een assist in de thuiswedstrijd tegen Arsenal U19", aldus nog de Bruggelingen op hun webstek. Daarmee hebben ze dus opnieuw een talentje beet.

Club Brugge gelooft in de jeugd

De jongeling is geboren in Genk, maar speelde tot 2023 altijd bij de jeugd van STVV. Daar plukte blauw-zwart hem dus weg. Volgens Transfermarkt heeft de Turkse jeugdinternational nog geen marktwaarde, maar dat kan snel veranderen.



Lees ook... Gaat STVV zich mengen in titeldebat met Club Brugge en Union? "Houdt dat stand in de play-offs?"›

"Utku ziet zijn sterke prestaties beloond worden met een eerste profcontract tot 2027, met een optie tot 2028", aldus nog Club Brugge. Ook wij willen van de gelegenheid gebruik maken om hem veel succes te wensen bij blauw-zwart.