Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn

Club Brugge trekt morgen naar Madrid voor de beslissende terugwedstrijd in de UEFA Champions League Knockout Play-Offs tegen Atlético de Madrid. Voor deze topwedstrijd krijgt het shirt van Blauw-Zwart een bijzondere extra betekenis.

Op de borst prijkt de boodschap “No Heart No Glory”, het sociale mantra van Club Brugge Foundation. Voor deze campagne kunnen supporters die bloed of plasma doneren kans maken op één van de unieke wedstrijdshirts als dank voor hun levensreddende bijdrage.

Hoofdsponsor Betsson.sport maakte het mogelijk dat de boodschap front-of-shirt zichtbaar is tijdens de Champions League-match. Club Brugge Foundation zal de shirts vervolgens uitdelen aan de fans die deelnemen aan de bloed- of plasmadonatie.

Belang van bloed- en plasmadonatie is groot en Club Brugge wil daar aandacht op vestigen

Het belang van donaties is groot: bloed en plasma zijn cruciaal voor spoedgevallen, operaties, behandelingen en levensreddende medicijnen. Hoewel 70 procent van de Belgen ooit bloed of plasma nodig heeft, doneert slechts 3 procent effectief. Met deze campagne wil Club Brugge de drempel verlagen en zoveel mogelijk mensen in de Clubfamilie aanmoedigen om te helpen.

De campagne loopt drie weken, van dinsdag 24 februari tot vrijdag 13 maart. Fans kunnen hun donatie doen in het Jan Breydelstadion op woensdag 4 maart, in een van de 16 donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen of via de mobiele collectes verspreid over Vlaanderen. Wie doneert, maakt kans op een uniek Atlético Madrid – Club Brugge wedstrijdshirt.

Iedereen die langskomt ontvangt via Rode Kruis-Vlaanderen een mail om deel te nemen aan de verloting. Een afspraak is verplicht en kan eenvoudig online via rodekruis.be/club-brugge of telefonisch op 0800 777 00. Zo gebruikt Club Brugge één van de grootste sportpodia van het seizoen om een boodschap uit te dragen die verder gaat dan het resultaat op het veld: No Heart No Glory.

