Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn
Foto: © @clubbrugge.be

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge trekt morgen naar Madrid voor de beslissende terugwedstrijd in de UEFA Champions League Knockout Play-Offs tegen Atlético de Madrid. Voor deze topwedstrijd krijgt het shirt van Blauw-Zwart een bijzondere extra betekenis.

Op de borst prijkt de boodschap “No Heart No Glory”, het sociale mantra van Club Brugge Foundation. Voor deze campagne kunnen supporters die bloed of plasma doneren kans maken op één van de unieke wedstrijdshirts als dank voor hun levensreddende bijdrage.

Hoofdsponsor Betsson.sport maakte het mogelijk dat de boodschap front-of-shirt zichtbaar is tijdens de Champions League-match. Club Brugge Foundation zal de shirts vervolgens uitdelen aan de fans die deelnemen aan de bloed- of plasmadonatie. 

Belang van bloed- en plasmadonatie is groot en Club Brugge wil daar aandacht op vestigen

Het belang van donaties is groot: bloed en plasma zijn cruciaal voor spoedgevallen, operaties, behandelingen en levensreddende medicijnen. Hoewel 70 procent van de Belgen ooit bloed of plasma nodig heeft, doneert slechts 3 procent effectief. Met deze campagne wil Club Brugge de drempel verlagen en zoveel mogelijk mensen in de Clubfamilie aanmoedigen om te helpen.

De campagne loopt drie weken, van dinsdag 24 februari tot vrijdag 13 maart. Fans kunnen hun donatie doen in het Jan Breydelstadion op woensdag 4 maart, in een van de 16 donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen of via de mobiele collectes verspreid over Vlaanderen. Wie doneert, maakt kans op een uniek Atlético Madrid – Club Brugge wedstrijdshirt.

Lees ook... Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Club Brugge heeft verschillende opties
Iedereen die langskomt ontvangt via Rode Kruis-Vlaanderen een mail om deel te nemen aan de verloting. Een afspraak is verplicht en kan eenvoudig online via rodekruis.be/club-brugge of telefonisch op 0800 777 00. Zo gebruikt Club Brugge één van de grootste sportpodia van het seizoen om een boodschap uit te dragen die verder gaat dan het resultaat op het veld: No Heart No Glory.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid

Meer nieuws

Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Club Brugge heeft verschillende opties

Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Club Brugge heeft verschillende opties

14:30
Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend

Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend

09:01
RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

14:15
Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge

Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge

08:00
10
Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

14:00
Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen

Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen

13:15
1
De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

13:00
2
WK in Mexico bedreigd? Geweld na dood van beruchte drugsbaron zorgt voor chaos

WK in Mexico bedreigd? Geweld na dood van beruchte drugsbaron zorgt voor chaos

12:40
Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL

Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL

12:30
Na het WK-sprookje: zeer slecht nieuws over Dick Advocaat

Na het WK-sprookje: zeer slecht nieuws over Dick Advocaat

12:00
Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

11:40
2
Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt

Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt

11:20
Viel de schade mee? Meer nieuws over Konstantinos Karetsas na spectaculaire val

Viel de schade mee? Meer nieuws over Konstantinos Karetsas na spectaculaire val

11:00
1
Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

10:30
8
Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"

Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"

10:00
Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard

Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard

09:30
10
🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL

🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL

08:40
1
Hallo, Rudi Garcia? Rode Duivel solliciteert voor WK-ticket met glansprestatie in Ligue 1

Hallo, Rudi Garcia? Rode Duivel solliciteert voor WK-ticket met glansprestatie in Ligue 1

08:20
3
Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

07:40
Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco

Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco

07:20
3
Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste

Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste

07:00
4
Vanhaezebrouck heeft nog een speciale boodschap over Sabbe en Tresoldi

Vanhaezebrouck heeft nog een speciale boodschap over Sabbe en Tresoldi

22:30
"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard

"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard

06:30
4
Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam" Reactie

Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam"

06:00
11
Onur Cinel (Cercle Brugge) hekelt arbitrage ondanks overwinning: "Voor mij ongelooflijk"

Onur Cinel (Cercle Brugge) hekelt arbitrage ondanks overwinning: "Voor mij ongelooflijk"

05:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/02: Woltemade - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/02: Woltemade - Kompany

23:00
Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden" Reactie

Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden"

22:45
1
75 miljoen en op weg naar de uitgang? Kompany kan deze zomer een groot talent terughalen

75 miljoen en op weg naar de uitgang? Kompany kan deze zomer een groot talent terughalen

23:00
1
Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt" Reactie

Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt"

22:15
19
Goto geeft antwoord op prangende vraag: "Welke ploeg kan dit STVV stoppen?"

Goto geeft antwoord op prangende vraag: "Welke ploeg kan dit STVV stoppen?"

22:00
"Niet oninteressant voor mij": Doelman krijgt unieke kans in Jupiler Pro League

"Niet oninteressant voor mij": Doelman krijgt unieke kans in Jupiler Pro League

20:00
1
Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick Reactie

Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick

21:16
Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

21:16
🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

21:40
🎥 Gespot op luchthaven Napels: deze boodschap heeft Kevin De Bruyne

🎥 Gespot op luchthaven Napels: deze boodschap heeft Kevin De Bruyne

21:20
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 24/02 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 24/02 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 24/02 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 24/02 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 25/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 25/02 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 25/02 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 25/02 Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde FCBalto FCBalto over Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen reeks 3b reeks 3b over Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt" Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Champagne de koelkast in voor indrukwekkend Beveren: Beerschot speelt stoorzender Snoek Snoek over Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht? Stvvboy-NeverGiveUp Stvvboy-NeverGiveUp over "Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard André Coenen André Coenen over Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard Andreas2962 Andreas2962 over Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden Vital Verheyen Vital Verheyen over La Louvière - KV Mechelen: 0-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Union SG - Antwerp: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved