Club Brugge zet twee keer een scheve situatie recht en houdt zijn kansen gaaf tegen Atlético Madrid

Club Brugge heeft 3-3 gelijkgespeeld tegen Atlético Madrid. Blauw-zwart kwam twee keer op achterstand, maar zette de scheve situatie telkens recht.

Club Brugge hield Atlético Madrid in 2018 op 0-0 in eigen huis, in 2022 won het zelfs met 2-0. Kon blauw-zwart nog eens zo’n resultaat afdwingen in de heenwedstrijd van de tussenronde en met een goed resultaat naar Madrid trekken?

De Brugse hoop werd al na acht minuten de kop ingedrukt. Seys kopte bij een corner ongelukkig naast de bal en kreeg die op zijn arm, na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Alvarez faalde niet en zette Atlético op voorsprong.

Club gaf niet op en reageerde met een eerste schot van Onyedika van buiten de zestien. Tresoldi werd ook enkele keren in stelling gebracht maar kon Oblak niet echt bedreigen, een knal van Onyedika pakte hij in de 37ste minuut wel prima.

Zure 0-2 net voor de rust

Sabbe hield Lookman een minuut voor de rust van de 0-2 met een prima tackle in de kleine rechthoek, maar dat lukte Stankovic niet in de toegevoegde tijd. Hij liet zich aftroeven bij een corner, Lookman trapte van dichtbij binnen.

De reactie van Club kwam er snel in de tweede helft. Tresoldi dwong Oblak tot een redding op corner, Onyedika kon al na zes minuten de 1-2 binnentikken. En Club duwde door, op het uur was de stand weer in evenwicht.





Diakhon zette prima voor vanop zijn flank, Tresoldi dook goed op voor zijn man en tikte de 2-2 van dichtbij binnen. Club mocht opnieuw hopen, maar moest ook oppassen, want Sorloth kopte twintig minuten voor tijd op de lat.

Sorloth kopte nadien ook nog op de lat en dwong Mignolet tot een prima redding, maar het was Ordonez die zijn doelman versloeg. Op een voorzet duwde de verdediger de bal tien minuten voor tijd ongelukkig binnen.

Tzolis scoort nog belangrijke goal in het slot

Club gaf niet op en zette de scheve situatie voor een tweede keer recht. Tzolis werd uitstekend diep gestuurd en kon Oblak oog-in-oog kloppen. De goal werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar telde uiteindelijk toch.

Net als tegen Barcelona speelde Club zo 3-3 gelijk en houdt het zijn kansen op de kwalificatie gaaf. Club zal dan wel Onyedika moeten missen, de Nigeraan pakte geel en is geschorst voor de terugwedstrijd.