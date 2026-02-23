Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL

Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL
SK Beveren speelt volgend seizoen weer in de Jupiler Pro League. Na de 1-4-zege bij Patro Eisden en het puntenverlies van Beerschot kon het feest al eind februari losbarsten.

SK Beveren keert na vijf seizoenen in de Challenger Pro League weer terug naar de Jupiler Pro League. De club won met 1-4 op het veld van Patro Eisden Maasmechelen, waar coach Stijn Stijnen al een mooie reactie in huis had.

Peeters legt de lat meteen hoger

Omdat Beerschot niet kon winnen van RWDM, volstond de zege van SKB om eind februari al zeker te zijn van promotie. Technisch directeur Bob Peeters was uiteraard bijzonder gelukkig op zo'n speciale zondag. Hij stelt al meteen nieuwe doelen.

"Ongeslagen blijven zou mooi zijn, en we willen absoluut het kampioenschap winnen", zegt hij bij Sporza. "Als je 15 punten voor staat op Kortrijk, moet je niet lullig doen: dan moet je gewoon zeggen dat je kampioen wil worden." Verder wil Peeters voor individuele doelen gaan (clean sheets, topschutterslijst, ...)

"Ik denk dat we nu Beveren weer op de kaart aan het zetten zijn. Ik voel veel enthousiasme bij onze eigenaars. We zullen nu bekijken welke budgetten er in 1A voorhanden zullen zijn, want dat is een ander verhaal dan in 1B", beseft Peeters.

Feestmodus in het Waasland

Lees ook... Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden
Zondag ging hij de promotie vieren. Of dat even stevig zou zijn als in zijn periode als speler? "Ik weet niet of ik echt gekalmeerd ben. Maar ik weet wel dat ik straks (zondagavond, of nacht n.v.d.r.) niet naar huis zal rijden, dat gaat mijn vrouw moeten doen. Laat het duidelijk zijn: ik ben geen Bob vanavond."

Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

