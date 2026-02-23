De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

De kans lijkt met de dag groter te worden dat Jérémy Taravel ook de komende maanden hoofdcoach blijft van RSC Anderlecht. De Fransman nam over als interim, maar na zeges tegen Antwerp en Zulte Waregem heeft hij zijn kandidatuur extra kracht bijgezet.

Sportief leverde hij wat gevraagd werd: een bekerfinale én vier op zes in de competitie, al was het spel niet om over naar huis te schrijven. Al lijkt daar momenteel geen enkele coach een pasklare oplossing voor te hebben. Dat paars-wit net in een moeilijke periode karakter toonde, speelt in zijn voordeel. Taravel zelf staat bovendien open voor een verlengd verblijf als T1.

Intussen lijkt de piste-Alfred Schreuder steeds minder realistisch. De Nederlander zit vast aan zijn contract in Saudi-Arabië en een snelle doorbraak in dat dossier oogt onwaarschijnlijk. Hoe langer dat aansleept, hoe logischer het wordt om intern door te schuiven. Dan zou Anderlecht ook eerst een sportief directeur kunnen aanstellen vooraleer ze een trainer zoeken. Een logischere volgorde van werken.

Jacob Neestrup is maar een vaag plan bij Anderlecht

Van een duidelijk plan B is voorlopig geen sprake. Namen zoals Jacob Neestrup van FC Kopenhagen circuleren, maar concrete onderhandelingen lijken er niet te zijn. De Deen zou bovendien niet zomaar ja zeggen.

Binnen de spelersgroep klinkt alvast steun voor Taravel. “Chapeau voor de trainer", stelde kapitein Colin Coosemans. “Tara is een topgast. We kunnen heel goed met hem werken.” Ook Thorgan Hazard bloeide opnieuw open onder zijn leiding.



Toch blijven er vraagtekens. Tegen Zulte Waregem plooide Anderlecht ver terug en gaf het veel kansen weg. “Het was een zeer complexe partij", gaf Taravel zelf toe. De beslissing van het bestuur lijkt nabij, maar alles wijst erop dat de interim steeds meer de vaste man wordt voor de komende maanden in het Lotto Park.

