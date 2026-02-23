Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Club Brugge heeft verschillende opties

Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Club Brugge heeft verschillende opties
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de 2-1-zege tegen OH Leuven kan bij Club Brugge alle focus op de match tegen Atlético Madrid. Dinsdag wacht de return, maar Ivan Leko moet het doen zonder de geschorste Raphael Onyedika. En die is niet zo makkelijk te vervangen.

Leko gaf zelf al aan dat hij geen rechtstreekse kopie van Onyedika in zijn kern heeft. “We hebben niet hetzelfde profiel in huis, dus we zullen het anders moeten oplossen”, liet hij verstaan. Dat betekent puzzelen op het middenveld, waar balans en recuperatie cruciaal zullen zijn tegen Atlético.

De meest voor de hand liggende oplossing lijkt Félix Lemaréchal. De Fransman kreeg tegen Leuven zijn eerste basisplaats en deed het degelijk. In dat scenario kan Aleksandar Stankovic een rij lager postvatten voor de defensie, terwijl Lemaréchal voor meer voetballend vermogen zorgt. Leko noemde hem alvast “een interessante optie”, al gaf hij toe dat het tempo in België wennen blijft voor de nieuwkomer.

Felix Lemaréchal lijkt de logische optie als vervanger van Onyedika

Een alternatief is opnieuw kiezen voor Hugo Vetlesen, die eerder dit seizoen al insprong toen Onyedika afwezig was. De Noor deed dat toen naar behoren, maar komt de laatste weken niet in het stuk voor.

Er zijn ook meer creatieve scenario’s denkbaar. Christos Tzolis zou vanop de flank naar een centralere rol kunnen schuiven, waardoor Hans Vanaken wat lager speelt en Stankovic als controleur fungeert. Dat zou Club meer offensieve impulsen geven, maar mogelijk inboeten aan pure balrecuperatie.

Lees ook... Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn
Eén naam die op papier logisch lijkt, is Ludovit Reis. Qua profiel komt hij het dichtst in de buurt van Onyedika, maar hij viel opnieuw buiten de selectie tegen Leuven. Alles wijst er dus op dat Leko bovenaan zijn lijstje toch bij Lemaréchal uitkomt, met een herschikte as als meest waarschijnlijke keuze voor de clash in Madrid.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Atlético Madrid
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn

Club Brugge speelt tegen Atlético Madrid in wel heel speciale shirts, die ook te winnen zijn

12:20
Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend

Atlético-coach Diego Simeone heeft Club Brugge héél goed in de gaten gehouden dit weekend

09:01
RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

RAAL-coach Frédéric Taquin ongezien hard voor eigen spelers: "We bestonden niet, dit was schandalig"

14:15
Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge

Marc Degryse zag Bart Verhaeghe verkeerd handelen bij Club Brugge

08:00
10
Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

Uitblinker Zulte Waregem gefrustreerd, maar ook eerlijk: hij geeft pluim aan Anderlecht 

14:00
Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen

Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen

13:15
1
De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde

13:00
2
WK in Mexico bedreigd? Geweld na dood van beruchte drugsbaron zorgt voor chaos

WK in Mexico bedreigd? Geweld na dood van beruchte drugsbaron zorgt voor chaos

12:40
Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL

Bob Peeters was zondagavond geen Bob: dit heeft de TD van SK Beveren te zeggen over promotie naar JPL

12:30
Na het WK-sprookje: zeer slecht nieuws over Dick Advocaat

Na het WK-sprookje: zeer slecht nieuws over Dick Advocaat

12:00
Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

11:40
2
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Bruggeling, maar hij ziet meteen probleem tegen Atlético

15:30
Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt

Strijdt Westerlo mee voor de Champions' Play-offs? Coach Issame Charaï antwoordt

11:20
Viel de schade mee? Meer nieuws over Konstantinos Karetsas na spectaculaire val

Viel de schade mee? Meer nieuws over Konstantinos Karetsas na spectaculaire val

11:00
1
Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden

10:30
8
Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"

Peter Vandenbempt wijst Genk-speler aan: "Had een horrormiddag"

10:00
Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard

Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard

09:30
10
🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL

🎥 Zo vierde SK Beveren zijn promotie naar de JPL

08:40
1
Hallo, Rudi Garcia? Rode Duivel solliciteert voor WK-ticket met glansprestatie in Ligue 1

Hallo, Rudi Garcia? Rode Duivel solliciteert voor WK-ticket met glansprestatie in Ligue 1

08:20
3
Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

Premier League opgeschrikt door racisme: ex-Genk-speler Arokodare en Mundle slachtoffer

07:40
Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco

Sébastien Pocognoli is duidelijk na onwaarschijnlijke prestatie van AS Monaco

07:20
3
Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste

Sven Vandenbroeck verklapt welke ploeg uit de Jupiler Pro League al bij hem polste

07:00
4
Vanhaezebrouck heeft nog een speciale boodschap over Sabbe en Tresoldi

Vanhaezebrouck heeft nog een speciale boodschap over Sabbe en Tresoldi

22:30
"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard

"Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard

06:30
4
Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam" Reactie

Anderlecht-speler geeft toe: "Dit was de moeilijkste tegenstander die ik ooit tegenkwam"

06:00
11
Onur Cinel (Cercle Brugge) hekelt arbitrage ondanks overwinning: "Voor mij ongelooflijk"

Onur Cinel (Cercle Brugge) hekelt arbitrage ondanks overwinning: "Voor mij ongelooflijk"

05:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 22/02: Woltemade - Kompany

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/02: Woltemade - Kompany

23:00
Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden" Reactie

Heeft Jérémy Taravel Anderlecht-bestuur overtuigd? "We kunnen nu ook lijden"

22:45
1
75 miljoen en op weg naar de uitgang? Kompany kan deze zomer een groot talent terughalen

75 miljoen en op weg naar de uitgang? Kompany kan deze zomer een groot talent terughalen

23:00
1
Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt" Reactie

Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt"

22:15
19
Goto geeft antwoord op prangende vraag: "Welke ploeg kan dit STVV stoppen?"

Goto geeft antwoord op prangende vraag: "Welke ploeg kan dit STVV stoppen?"

22:00
"Niet oninteressant voor mij": Doelman krijgt unieke kans in Jupiler Pro League

"Niet oninteressant voor mij": Doelman krijgt unieke kans in Jupiler Pro League

20:00
1
Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick Reactie

Thorgan Hazard heeft boodschap voor Zulte Waregem-fans na zijn hattrick

21:16
Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

Sakamoto bezorgt Westerlo belangrijke driepunter tegen Charleroi in het absolute slot

21:16
🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

🎥 "The Lions are Back": zo viert SK Beveren de promotie naar de Jupiler Pro League

21:40
🎥 Gespot op luchthaven Napels: deze boodschap heeft Kevin De Bruyne

🎥 Gespot op luchthaven Napels: deze boodschap heeft Kevin De Bruyne

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 1/32 Finales (T)
Atlético Madrid Atlético Madrid 24/02 Club Brugge Club Brugge
Inter Milaan Inter Milaan 24/02 Bodø Glimt Bodø Glimt
Newcastle United Newcastle United 24/02 FK Qarabag FK Qarabag
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 24/02 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Atalanta Atalanta 25/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
PSG PSG 25/02 Monaco Monaco
Real Madrid Real Madrid 25/02 SL Benfica SL Benfica
Juventus Juventus 25/02 Galatasaray Galatasaray

Nieuwste reacties

jawaddedadde jawaddedadde over De beslissing lijkt gevallen bij Anderlecht: paars-wit gaat waarschijnlijk voor de juiste volgorde FCBalto FCBalto over Degoutant! Voormalig JPL-ster krijgt racistische bagger over zich heen: club laat ze lezen reeks 3b reeks 3b over Zulte Waregem-fans roepen trainer Vandenbroeck buiten: "Ik weet dat er een onderliggend thema bij hen speelt" Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Champagne de koelkast in voor indrukwekkend Beveren: Beerschot speelt stoorzender Snoek Snoek over Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht? Stvvboy-NeverGiveUp Stvvboy-NeverGiveUp over "Het wordt zeldzaam, petje af" : Speciaal verzoek van KV Mechelen werd door La Louvière aanvaard André Coenen André Coenen over Philippe Albert draait volledig bij na verrassende stunt van Standard Andreas2962 Andreas2962 over Opvallende reactie van Stijn Stijnen nadat SK Beveren promotie viert op veld van Patro Eisden Vital Verheyen Vital Verheyen over La Louvière - KV Mechelen: 0-2 Don Bozhinov Don Bozhinov over Union SG - Antwerp: 1-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved