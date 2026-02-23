Hoe vervangt Ivan Leko 'onmisbare' Onyedika tegen Atlético? Club Brugge heeft verschillende opties

Na de 2-1-zege tegen OH Leuven kan bij Club Brugge alle focus op de match tegen Atlético Madrid. Dinsdag wacht de return, maar Ivan Leko moet het doen zonder de geschorste Raphael Onyedika. En die is niet zo makkelijk te vervangen.

Leko gaf zelf al aan dat hij geen rechtstreekse kopie van Onyedika in zijn kern heeft. “We hebben niet hetzelfde profiel in huis, dus we zullen het anders moeten oplossen”, liet hij verstaan. Dat betekent puzzelen op het middenveld, waar balans en recuperatie cruciaal zullen zijn tegen Atlético.

De meest voor de hand liggende oplossing lijkt Félix Lemaréchal. De Fransman kreeg tegen Leuven zijn eerste basisplaats en deed het degelijk. In dat scenario kan Aleksandar Stankovic een rij lager postvatten voor de defensie, terwijl Lemaréchal voor meer voetballend vermogen zorgt. Leko noemde hem alvast “een interessante optie”, al gaf hij toe dat het tempo in België wennen blijft voor de nieuwkomer.

Felix Lemaréchal lijkt de logische optie als vervanger van Onyedika

Een alternatief is opnieuw kiezen voor Hugo Vetlesen, die eerder dit seizoen al insprong toen Onyedika afwezig was. De Noor deed dat toen naar behoren, maar komt de laatste weken niet in het stuk voor.

Er zijn ook meer creatieve scenario’s denkbaar. Christos Tzolis zou vanop de flank naar een centralere rol kunnen schuiven, waardoor Hans Vanaken wat lager speelt en Stankovic als controleur fungeert. Dat zou Club meer offensieve impulsen geven, maar mogelijk inboeten aan pure balrecuperatie.

Eén naam die op papier logisch lijkt, is Ludovit Reis. Qua profiel komt hij het dichtst in de buurt van Onyedika, maar hij viel opnieuw buiten de selectie tegen Leuven. Alles wijst er dus op dat Leko bovenaan zijn lijstje toch bij Lemaréchal uitkomt, met een herschikte as als meest waarschijnlijke keuze voor de clash in Madrid.

