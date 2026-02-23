Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?

Een vriend van Riemer en gelanceerd door Fredberg: wie is Jacob Neestrup, het plan B van Anderlecht?
Anderlecht is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer voor het einde van het seizoen. Jacob Neestrup zou een alternatief kunnen zijn voor Alfred Schreuder, maar zijn situatie is complex.

Deze week moet er meer duidelijkheid komen over de staf die het seizoen bij Anderlecht zal uitdoen. Sporting zit nog altijd vast in het dossier-Alfred Schreuder, die gebonden is aan Al-Diriyah, en wacht zo snel mogelijk op duidelijkheid.

Het bestuur verkende ook andere pistes

Ook deze naam lekte al uit: Jacob Neestrup. Volgens Sacha Tavolieri heeft Anderlecht informatie ingewonnen over de huidige coach van FC Kopenhagen. De 37-jarige Deen zou zelfs al persoonlijk gecontacteerd zijn. Een portret van plan B voor paars-wit.

Als jonge trainer heeft Neestrup de nodige ervaring als T1. Dat komt omdat hij zijn spelerscarrière al op 23-jarige leeftijd moest stopzetten — niet wegens een gebrek aan talent, maar door aanhoudende blessures.

Twee minuten na zijn officiële debuut in de Deense competitie, in het shirt van FC Kopenhagen, liep de middenvelder een zware knieblessure op. Het verdict: acht maanden revalidatie. Het typeerde een carrière waarin hij meer tijd doorbracht in de herstelruimte dan op het veld.

In 2010, kort na zijn overstap naar het IJslandse Hafnarfjördur, raakte hij betrokken bij een zwaar verkeersongeval. Opnieuw stond hij maandenlang aan de kant. Hij zou geen enkele wedstrijd meer spelen en hing een jaar later zijn schoenen definitief aan de haak.

Onderdeel van nieuwe generatie Deense trainers

In zijn tegenslag kreeg de voormalige Deense U20-international wel de kans om vroeger dan anderen aan zijn trainerscarrière te beginnen. Net als als speler startte alles bij FC Kopenhagen. In de Deense hoofdstad begon Neestrup als jeugdtrainer (waar hij Brian Riemer leerde kennen, met wie hij bevriend raakte), waarna hij assistent werd van Ståle Solbakken, de coach die onlangs Noorwegen kwalificeerde voor zijn eerste internationale toernooi sinds het EK 2000.

Echt naam maakte Jacob Neestrup bij Viborg, waar hij voor het eerst hoofdtrainer werd. Het was Jesper Fredberg die zijn potentieel zag en hem in 2019, op amper 31-jarige leeftijd, de kans gaf als T1.

Viborg, toen nog actief in tweede klasse, kende een quasi foutloos seizoen en eindigde als tweede. Alleen de kampioen promoveerde echter naar de Deense elite. Een jaar later lukte dat alsnog, al maakte Neestrup dat succes niet mee als hoofdtrainer.

Eind december keerde hij om familiale redenen terug naar FC Kopenhagen, waar hij assistent werd van Jess Thorup, die enkele maanden eerder was vertrokken bij Genk. Dit deed hij na slechts vijf wedstrijden in Limburg.

Lang bleef Neestrup niet in de schaduw van de voormalige coach van Racing Genk en KAA Gent. Thorup werd in september 2022 ontslagen, waarna zijn assistent het roer overnam — een functie die hij vandaag nog steeds bekleedt.

In ruim vier jaar op de bank bij FCK beleefde Neestrup hoogtepunten: twee keer de dubbel (beker en titel) en memorabele Champions League-duels tegen Manchester City (0-0), Chelsea, FC Barcelona, Dortmund en Tottenham. Als jongste trainer van de editie 2023/2024 loodste hij Kopenhagen zelfs naar een tweede plaats in een groep met Bayern München, Manchester United en Galatasaray.

De huidige situatie is echter een pak minder rooskleurig. In het Parken Stadium hangt een typische sfeer die het einde van een tijdperk lijkt te betekenen. Kopenhagen zit in een diepe crisis: met één punt op vijftien dreigt het voor het eerst de play-offs te missen. Als zevende in de stand kunnen de mannen van Neestrup op de laatste speeldag van de reguliere competitie enkel nog hopen een achterstand van één punt op Viborg goed te maken.

Terwijl Anderlecht snel duidelijkheid wil over zijn nieuwe trainer, rijst de vraag of Kopenhagen zijn coach — nog onder contract tot 2029 — op zo’n cruciaal moment in het seizoen zal laten vertrekken. Zekerheid is er niet: maandagochtend ontsloeg de clubleiding sportief directeur Sune Smith-Nielsen, die Neestrup in zijn beginjaren bij de jeugdopleiding begeleidde. Een voorbode van nieuwe turbulentie, mogelijk in een andere club die recent ook zijn sportief directeur aan de deur zette?

