Vincent Euvrard spreekt van "bijna perfecte" namiddag nadat Standard met 0-3 wint van Genk

Defensief solide en dodelijk efficiënt in de aanval: Standard speelde zondag een haast perfecte wedstrijd om te winnen op het veld van Racing Genk. Een prestatie die vanzelfsprekend in de smaak viel bij T1 van de Rouches, Vincent Euvrard.

Terwijl het met de rug tegen de muur stond in de strijd om de Champions' Play-Offs, speelde Standard een haast perfecte wedstrijd. Het profiteerde van de zichtbare vermoeidheid bij Racing Genk, dat donderdag nog in actie kwam, en won met 0-3 in de Cegeka Arena. Een resultaat dat Vincent Euvrard zichtbaar tevreden stemde op de persconferentie.

"Het is een heel mooi resultaat en een sterke prestatie, zeker in de eerste helft. Daar zag je wat we wilden brengen: hoge druk, soms wat compacter en gestructureerder blijven, want dat is nodig tegen Genk."

"We hadden goede momenten aan de bal en maakten doelpunten. We hadden zelfs eerder kunnen scoren, want we creëerden mooie kansen, waaronder twee aanvallen die opbouwden vanop onze eigen helft en uitmondden in een grote mogelijkheid."

Standard wél efficiënt deze keer

Standard leek zijn kansen te hebben laten liggen, maar opende even later toch de score via een prachtige uithaal van Hautekiet. Vlak voor rust werd de voorsprong verdubbeld.

"Op dat moment waren we niet efficiënt genoeg, en dan scoorden we net in een fase waarin we het wat moeilijker hadden. Na 30 à 35 minuten begonnen we wat meer balverlies te lijden op onze eigen helft en kwam er druk van Genk. We maakten twee doelpunten op het juiste moment, waaronder de tweede net voor rust om het verschil te maken."



Lees ook... Wat is er aan de hand met Karetsas? Genk-coach Hayen komt met eerste (korte) update›

Na de pauze deed Standard iets wat het dit seizoen nog niet vaak lukte: de wedstrijd definitief beslissen. Ondanks een lagere positionering in de tweede helft sloegen de Rouches nog een derde keer toe, een kwartier voor tijd via Adnane Abid, waarmee alle spanning weg was.

"In de tweede helft hebben we misschien wat te veel verdedigd, maar dat is ook normaal tegen een ploeg die wil terugkomen. We hebben de voorsprong verdedigd en op ons enige echte moment na rust maken we de derde. Het was een bijna perfecte namiddag en een mooie collectieve overwinning."