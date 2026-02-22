Sykes scoort voor de ogen van zijn hele familie: goede reden waarom ze er allemaal zijn

Sykes scoort voor de ogen van zijn hele familie: goede reden waarom ze er allemaal zijn
Foto: © photonews

Union SG klopte zaterdag Royal Antwerp FC. De winning goal werd gescoord door Ross Sykes, voor de ogen van heel zijn familie.

Huwelijk voor Ross Sykes

Union SG leek tegen de Great Old op weg naar puntenverlies, maar Ross Sykes zorgde er met een knap doelpunt voor dat de Brusselaars toch de drie punten wisten thuis te houden.

Het doelpunt viel voor Sykes ook op een heel bijzonder moment. In de tribune zaten immers meerdere vrienden en heel wat familie van de Engelsman voor deze match.

En dat was geen toeval. De doelpuntenmaker stapt maandag, notabene in Antwerpen, in het huwelijksbootje met zijn aanstaande bruid. Een doelpunt en zege maken het feest helemaal af.

Aan kop blijven staan

“Ik ben heel blij dat we eerste staan en dat we al zo lang eerste staan, maar ik zal vooral blij zijn als we op het einde van de rit, over een drietal maanden eerste staan”, vertelde trainer David Hubert aan Het Nieuwsblad.

Lees ook... De dag na de paniek: Union SG komt met nieuws naar buiten over Promise David
Hij wil die leidersplaats vasthouden. “Het doel is om deze positie te behouden en onderweg te kijken hoe we met bepaalde omstandigheden omgaan. Zoals vandaag bijvoorbeeld”, besluit hij.

